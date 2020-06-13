По всей России стартовал финансовый онлайн-субботник

13 июня 2020 г. в онлайн-формате стартовал Семейный финансовый фестиваль - мероприятие, организованное в рамках Проекта Минфина России "Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации".

Участники со всей России подключились к виртуальному субботнику и уже начали наводить порядок в личных финансах, учиться грамотно распоряжаться деньгами и осваивать антикризисное финансовое планирование на многочисленных мероприятиях, организованных на сайте www.familymoneyfest.ru.

Фестиваль проходит в формате города финансовой грамотности с собственной инфраструктурой. В "Университете", "Салоне" и "Школе" проводятся прямые эфиры с участием финансовых экспертов, в "Офисе" в формате видео-звонка можно получить индивидуальную консультацию по вопросам финансового планирования, в "Мастерской" - создать креативные поделки на финансовую тематику, в "Кинотеатре" - узнать о финансовом поведении на примерах фильмов и сказок, а в "Смарт-клубе" - принять участие в финансовых онлайн-квизах.

Фестиваль продлится до 23:00 14 июня. Принять участие в мероприятии можно бесплатно на сайте www.familymoneyfest.ru.

Подключайтесь к финансовому субботнику всей семьей!

Даты: 13-14 июня 2020 г.

Возрастное ограничение: 6+