Под наблюдением из-за коронавируса в РФ находится 322 тысячи человек

В России под наблюдением из-за коронавируса остаются 322 498 человек, сообщает Роспотребнадзор. Медицинское наблюдение организовано за всеми прибывающими из-за границы. С начала пандемии под медицинским наблюдением находились более 1,5 млн россиян.

Для клинически здоровых россиян, не имеющих возможности изолированного проживания, развернуто 338 обсерваторов, где размещено 11 976 человек.

По состоянию на 13 июня в мире зарегистрирован 7 648 841 подтвержденный случай коронавирусной инфекции. Прирост за сутки - 140 304 случая. 4403 человека в последние сутки скончались, всего коронавирусная инфекция унесла жизни 428 085 человек. По общему числу выявленных случаев и по количеству новых случаев заболевания за сутки лидирует американский регион, где болеет 3,7 млн человек (прирост за сутки - 75775 пациентов). Здесь же зафиксирован максимальный прирост летальных исходов за сутки - 2867.