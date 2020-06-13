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13.06.2020 11:07
Рубрика: Общество

Под наблюдением из-за коронавируса в РФ находится 322 тысячи человек

Текст: Марина Трубилина

В России под наблюдением из-за коронавируса остаются 322 498 человек, сообщает Роспотребнадзор. Медицинское наблюдение организовано за всеми прибывающими из-за границы. С начала пандемии под медицинским наблюдением находились более 1,5 млн россиян.

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Для клинически здоровых россиян, не имеющих возможности изолированного проживания, развернуто 338 обсерваторов, где размещено 11 976 человек.

По состоянию на 13 июня в мире зарегистрирован 7 648 841 подтвержденный случай коронавирусной инфекции. Прирост за сутки - 140 304 случая. 4403 человека в последние сутки скончались, всего коронавирусная инфекция унесла жизни 428 085 человек. По общему числу выявленных случаев и по количеству новых случаев заболевания за сутки лидирует американский регион, где болеет 3,7 млн человек (прирост за сутки - 75775 пациентов). Здесь же зафиксирован максимальный прирост летальных исходов за сутки - 2867.

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