До половины месячной нормы осадков выпало за пятницу в столичном регионе

В столичном регионе за минувшие сутки из-за холодного фронта выпало до половины месячной нормы осадков. Об этом рассказал "РГ" ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

- В столице на опорной станции ВДНХ выпало 22 мм осадков, при месячной норме 75 мм. А больше всего осадков досталось центру города, в частности, территории возле Балчуга, здесь выпало 27 мм осадков, - рассказал Тишковец. - Аномальные осадки наблюдались и в Подмосковье. Так в районе метеостанции в Михнево выпало 40 мм осадков, что составляет больше половины месячной нормы. Более того, временами дожди сопровождались грозами и градом.

Сегодня, по данным синоптика, осадки продолжатся, но их интенсивность и количество будет ниже. В воскресенье и понедельник воздух начнет прогреваться, и ко вторнику вернутся дневные +27 градусов.