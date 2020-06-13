Московские врачи вылечили от коронавируса более 119 тысяч человек

Еще 1534 пациента вылечились от коронавируса в Москве, об этом сообщила заммэра Анастасия Ракова.

- Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 1534 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 119558 человек.

Отсутствие у пациента опасного вируса после лечения подтверждается специальными исследованиями. При выписке пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.

Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы. Донором может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией, не имеющий хронических заболеваний. У него должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

Если вы выздоровели от коронавирусной инфекции и хотите сдать плазму крови или стать социальным волонтером, обратитесь на горячую линию по номеру 8 (495) 870-45-16, которая работает ежедневно с 9:00 до 19:00.