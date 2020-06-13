Около 32 тысяч москвичей продлили свои проездные

В первый день оказания услуги по продлению проездных 31,7 тыс. пассажиров обратились в московское метро, чтобы получить компенсацию. Об этом сообщает пресс-служба транспортной компании.

12 июня около 23 тыс. горожан поспешили продлить свои неиспользованные во время карантина проездные на 60 поездок, на 30, 90 и 365 дней. Школьники, учащиеся колледжей, студенты, ординаторы и аспиранты ВУЗов также обратились в кассы метро, чтобы пролонгировать свои билеты по социальным картам. Их доля из общего числа обратившихся составила около 30%.

Самым популярным продлеваемым билетом на карте "Тройка" стал билет на 90 дней - его продлили 7,9 тыс. раз. Средний срок продления проездных билетов по карте "Тройка" составил 33 дня, годовые проездные продлеваются на 69 дней.

"Еще раз хотим обратиться к пассажирам и напомнить, что проездные можно будет продлить в любой день, в том числе после возвращения из летних отпусков. А тем, кто пользуется льготными билетами по социальным картам, рекомендуем это делать в начале месяца, чтобы получить компенсацию в полном объеме", - рассказали в пресс-службе столичного транспортного комплекса.

Кстати

Проездные смогут продлить те, кто с 30 марта по 8 июня (включительно) использовали не больше 22 поездок. Если пассажир превысил это количество, но при этом с 30 марта по 11 мая (включительно) совершил не более восьми поездок, то он также сможет воспользоваться услугой.

Школьники, учащиеся колледжей, а также студенты, ординаторы и аспиранты вузов смогут продлить свои льготные проездные с даты обращения - на срок, равный оплаченному периоду, который совпал с днями самоизоляции (26 марта - 8 июня). Поскольку льготные проездные билеты приобретаются на периоды, исчисляемые по месяцам, то продлять их будут из расчета календарного месяца.

Напомним, что для получения информации о доступной компенсации разработаны специальные онлайн-сервисы: бот @MosCardCheckBot в мессенджере Telegram, мобильное приложение "Метро Москвы", раздел на сайте Единого транспортного портала.