В Москве более 85% вновь выявленных случаев коронавируса у людей младше 65 лет

Оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает, что в столице подтверждено 1493 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего в городе в настоящее время зафиксировано 204 428 случаев коронавируса.

Среди новых случаев заражения 41% - у людей в возрасте от 18 до 45 лет, 36,4% - от 46 до 65, 9,8% - от 66 до 79, еще 4,6% - старше 80 лет. У детей - 8,2%. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними люди уже находятся под меднаблюдением.

Напомню, по поручению мэра Москвы с 27 мая в столице пройти тестирование на антитела к коронавирусной инфекции может любой желающий по предварительной записи. Уже более 165 тысяч москвичей сдали анализы на антитела. По данным последних двух недель, иммунитет в настоящее время формируется у 17,4% населения. Более подробно с результатами исследования популяционного иммунитета можно ознакомиться на сайте Департамента здравоохранения Москвы.