Житель Камчатки пострадал от взрыва самогонного аппарата

Житель Камчатки в субботу утром попал в реанимацию после взрыва самогонного аппарата.

"По предварительной информации, в субботу один из жильцов дома в городе Елизово пытался запустить самогонный аппарат, установленный в ванной комнате. Он взорвался, повреждены входная дверь в квартиру и два балкона. Мужчина госпитализирован в реанимацию с ожогами", - цитирует ТАСС сотрудника регионального управления МЧС России.

ЧП произошло в квартире, расположенной на втором этаже многоэтажного дома. Мужчина пытался запустить самогонный аппарат примерно в пять часов утра. После взрыва начался пожар, который быстро потушили.