Упавшим под Самарой самолетом управлял курсант

Легкомоторным самолетом Як-52, который упал утром 13 июня под Самарой, управлял курсант второго года обучения.

Также на борту находился военный летчик-инструктор первого класса, стаж налета которого составлял более четырех тысяч часов. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Куйбышевскую транспортную прокуратуру.

Оба члена экипажа во время учебного полета погибли.

Причина падения самолета до сих пор не известна. На месте происшествия работает военная прокуратура. Приволжское следственное управление на транспорте СК РФ также начало доследственную проверку.

Известно, что самолет сильно поврежден. Судно принадлежало областному аэроклубу ДОСААФ.