В Прикамье закрыли на карантин хирургическое отделение в горбольнице

В городе Добрянке Пермского края прекращена выписка и прием пациентов в хирургическом отделении местной больницы. Об этом сообщили в администрации губернатора.

Карантин был введен по предписанию краевого управления Роспотребнадзора. Это связано с тем, что у одного из медицинских работников хирургического отделения выявлен COVID-19. Сейчас на карантине в больнице находится двадцать пациентов и шесть медиков. Признаков заболевания у них не зафиксировано. Кроме того, еще 13 сотрудников хирургического отделения изолированы дома.

Всего в Пермском крае на сегодняшний день выявлено 2506 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.