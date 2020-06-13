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13.06.2020 11:37
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Омского студента будут судить за поддержку терроризма

Текст: Юлия Потапова

До пяти лет лишения свободы грозит 18-летнему студенту одного из техникумов Омска за комментарий в интернете, оправдывающий терроризм.

По данным следствия, обвиняемый на следующий день после террористического акта, который произошел 15 марта 2019 года в Новой Зеландии, оставил в Сети комментарий с положительной оценкой действий террориста. Последние квалифицируются как насилие в отношении группы лиц, объединенных по признаку принадлежности к определенной религии.

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Во время следствия обвиняемый по части второй статьи 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием сети "Интернет") сознался и раскаялся в содеянном. Расследование завершено, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

- Подсудимому грозит штраф от трехсот тысяч до одного миллиона рублей (или в размере дохода за период от трех до пяти лет) либо от пяти до семи лет заключения, - сообщили в СУ СК по Омской области. - Также он может на пять лет лишиться права в течение пяти лет занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Справка "РГ"

В результате нападения на две мечети в новозеландском городе Крайстчерч в марте 2010-го более пятидесяти человек погибло и еще свыше сорока получили ранения. Обвиняемый в теракте вину не признал.

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