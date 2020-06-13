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13.06.2020 10:07
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Красноярском восстановили нарушенное паводком движение поездов

Текст: Надежда Столярчук

Восстановлено движение поездов по первому пути перегона Улуй - Пригородный красноярской железной дороги, сообщили в пресс-службе КрасЖД.

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7 июня перегон перегон закрыли - из-за большого количества выпавших осадков здесь подмыло пути. На период восстановительных работ перевозка пассажиров поездов №67 Абакан - Москва и №68 Москва - Абакан осуществлялась по временной схеме, с привлечением автотранспорта.

- 12 июня, в 18:00 (мск) в Ачинском районе восстановлено движение поездов по первому пути перегона Улуй - Пригородный Красноярской железной дороги. На движение других пассажирских поездов ситуация не повлияла. Восстановление второго пути данного участка продолжается, - пояснили в КрасЖД.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край

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