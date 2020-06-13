Под Красноярском восстановили нарушенное паводком движение поездов

Восстановлено движение поездов по первому пути перегона Улуй - Пригородный красноярской железной дороги, сообщили в пресс-службе КрасЖД.

7 июня перегон перегон закрыли - из-за большого количества выпавших осадков здесь подмыло пути. На период восстановительных работ перевозка пассажиров поездов №67 Абакан - Москва и №68 Москва - Абакан осуществлялась по временной схеме, с привлечением автотранспорта.

- 12 июня, в 18:00 (мск) в Ачинском районе восстановлено движение поездов по первому пути перегона Улуй - Пригородный Красноярской железной дороги. На движение других пассажирских поездов ситуация не повлияла. Восстановление второго пути данного участка продолжается, - пояснили в КрасЖД.