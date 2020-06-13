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13.06.2020 14:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В КБР умерли еще три человека с коронавирусом

Текст: Ирина Белова (Кабардино-Балкария)

В Кабардино-Балкарии за минувшие сутки умерли три пациента с коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

Под наблюдением из-за коронавируса в РФ находится 322 тысячи человек

"Всего умерли 38 человек, за сутки трое - женщина 1962 года рождения из города Баксан, мужчина 1943 года рождения из поселка Залукокоаже и женщина 1957 года рождения из села Исламей", - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки прибавился 81 пациент с коронавирусом, всего, согласно официальной статистике, подтверждено 3815 случаев заражения COVID-19. За сутки выздоровели 12 человек, всего - 1886.

По состоянию на 13 июня проведено 63 770 тестирований (за сутки - 1945). Дома под медицинским наблюдением находятся 1933 человека (за сутки - 56). В госпиталях - 1220 человек, из них в реанимациях - 59, на амбулаторном лечении - 1019.

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