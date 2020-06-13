В Петербурге с 15 июня заработают парикмахерские, библиотеки и бани

В Петербурге с 15 июня возобновят работу парикмахерские (за исключением оказания косметических услуг), библиотеки, бани, фотоателье, магазины, торгующие мебелью и другие предприятия бытовых услуг.
Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов.
При этом всем организациям необходимо обеспечить соблюдение санитарных норм и безопасность сотрудников и клиентов - например, регулярно дезинфицировать сдаваемые в аренду велосипеды и самокаты.
В городе также разрешается возобновить тренировочный процесс в профессиональных спортивных клубах - при условии соблюдения всех мер безопасности.
С понедельника восстановится в полном объеме и действие льготных и бесплатных проездных для пригородных поездов и автобусов.
Кроме того, прорабатывается вопрос о проведении музыкального фестиваля "Звезды белых ночей".