В Петербурге с 15 июня заработают парикмахерские, библиотеки и бани

В Петербурге с 15 июня возобновят работу парикмахерские (за исключением оказания косметических услуг), библиотеки, бани, фотоателье, магазины, торгующие мебелью и другие предприятия бытовых услуг.

Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов.

При этом всем организациям необходимо обеспечить соблюдение санитарных норм и безопасность сотрудников и клиентов - например, регулярно дезинфицировать сдаваемые в аренду велосипеды и самокаты.

В городе также разрешается возобновить тренировочный процесс в профессиональных спортивных клубах - при условии соблюдения всех мер безопасности.

С понедельника восстановится в полном объеме и действие льготных и бесплатных проездных для пригородных поездов и автобусов.

Кроме того, прорабатывается вопрос о проведении музыкального фестиваля "Звезды белых ночей".