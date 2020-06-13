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13.06.2020 21:17
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Кубани зафиксировали массовую гибель рыбы

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

Специалисты выясняют причину массовой гибели рыбы в реке Кирпили сельского поселения Кубанец Тимашевского района Кубани. Об этом сообщает на своей странице в Instagram пресс-служба кубанецкой администрации.

Информация об инциденте появилась сегодня. В Сети распространили видео с места происшествия, один из хэштегов которого #кирпилиумирает. На кадрах видно, что вода возле берега реки буквально усыпана мертвой рыбой.

В якутском озере Чад произошла массовая гибель рыбы

В очаг трагедии выехали сотрудники управления ветеринарии и сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Тимашевского района. Для исследования причины эксперты взяли пробы рыбы, грунта и воды из водоема.

"Вся картина будет ясна после получения результатов исследования в лаборатории, - говорится в сообщении. - Предварительно можно сказать, что гибель рыбы произошла от нехватки кислорода в связи с высокими температурами воздуха, воды в реке и отсутствием достаточного количества осадков".

Как уточнили пользователи в комментариях, вода сильно прогрелась из-за маленькой глубины, вызванной неограниченным количеством поливов местными фермерами своих угодий.

Как уже сообщала "РГ", в реке Ира курортного микрорайона Дагомыс Лазаревского района Сочи обнаружили загрязнение нефтепродуктами.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Общество Экология Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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