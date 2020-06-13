Сирень космонавта Беляева украсила в День России три музея и две школы

На улице академика Королева в Калуге и Москве, на улице Гагарина в городе Гагарин, а еще в Звездном городке и вологодском селе Миньково, на родине космонавта Павла Беляева, в память о нем и его супруге в День России высажены молодые кусты сирени. Мемориальная и символическая акция, организованная Фондом популяризации пилотируемой космонавтики "Космос - это мы" совместно с ведущими космическими музеями, проходила одновременно в пяти местах.

Сирень Беляева в Гагарине прописали рядом с "Волгой" первого космонавта и домом его родителей. Фото: Александр Емельяненков

А родилась инициатива в Звездном городке, где долгие годы жила чета Беляевых. Жена летчика-космонавта СССР, Героя Советского Союза Павла Ивановича Беляева - Татьяна Филипповна Беляева - была первым директором музея космонавтики в Звездном. Этот музей организован по инициативе отряда космонавтов еще гагаринского набора и открыт в 1967 году - с участием самого Ю.А. Гагарина и его товарищей по первому отряду.

Неделю назад, 6 июня, Татьяны Филипповны Беляевой не стало. Но до последних дней она поддерживала связь с коллегами и друзьями, а их у семьи Беляевых было много - в Москве, Калуге, Королеве, Гагарине, Жуковском. В сельской школе на Вологодчине, в которой учился Паша Беляев, земляки и друзья в рамках Гагаринского урока установили парту космонавта-героя.

- В 2020 году исполняется 95 лет со дня рождения Павла Беляева, и Татьяне Филипповне очень хотелось в память о нем подарить музеям космонавтики сирень из их семейного сада, - рассказала директор Фонда "Космос - это мы" Елена Метелковская. - Вот мы и решили исполнить это желание. Уже в память о Павле Ивановиче и Татьяне Филипповне. В этом нас активно поддержал глава Звездного городка, откликнулись коллеги в Музее космонавтики в Москве, в Государственном музее истории космонавтики имени К.Э. Циолковского в Калуге, в Объединенном мемориальном музее Ю.А. Гагарина на его родине, а также в администрации Бабушкинского района Вологодской области и в школе, которая носит имя П.И. Беляева.

Молодой кустик белой сирени, который в этом году зацвел, из Звездного в Гагарин привезла сама Елена Метелковская. А место ему определили рядом с домом, где жили родители первого космонавта и куда не единожды приезжали Павел и Татьяна Беляевы. Через дорогу - Дом-музей школьных лет Юрия Гагарина, перед крыльцом - посаженная его собственными руками сирень. Тоже белая…

- Эта символическая перекличка будет напоминать и нам, и посетителям музея о первопроходцах космоса, их дружбе и добрых человеческих отношениях, что они смогли пронести через десятилетия и завещали нам, - сказал сразу после посадки директор Объединенного мемориального музея Николай Миронов.

Своими чувствами поделилась в этот момент и Тамара Дмитриевна Филатова, племянница первого космонавта, много лет руководившая мемориальным отделом в музее на его родине.

- Я знала Павла Ивановича и его семью с начала 60-х. А с его старшей дочерью Иришкой мы жили в одном общежитии в МГУ. Татьяна Филипповна незадолго до смерти наказала дочери: надо обязательно передать сирень Филатовой. Для нее было очень важно, чтобы такая память осталась и на родине Юрия Алексеевича…

Тамара Дмитриевна напомнила, что Павел Беляев - участник Великой Отечественной войны. Среди наших космонавтов их было всего двое: он и Георгий Береговой. Поэтому вдвойне символично, что "Сирень Беляева" случилась в год 75-летия Победы и стала частью всенародной акции "Сады Памяти".

Сын фронтового летчика Ивана Лавейкина Герой России летчик-космонавт Александр Лавейкин в День России посадил куст белой сирени из сада Беляевых в саду Дома-музея академика С.П. Королёва, что на улице его имени в московском районе Останкино. В роли опытного садовника тут "ассистировал" Владимир Юрьевич Артюхин - сын летчика-космонавта, Героя Советского Союза Юрия Петровича Артюхина и внук погибшего в 41-м при защите Ленинграда Петра Павловича Артюхина.

Синхронное действие проходило в этот же момент на территории Дома-музея К.Э. Циолковского в Калуге, а Павел Беляев, отметим, был избран Почетным гражданином этого города. На калужской земле "Сирень Беляева" представили и прописали Герой России летчик-космонавт Сергей Залетин и исполнительный директор Ассоциации музеев космонавтики (АМКОС) Александр Марусев.

А на родине командира космического корабля "Восход-2" - в селе Миньково Бабушкинского района Вологодской области - мемориальную сирень высадили на аллее рядом со школой, которая носит имя П.И. Беляева. На приглашение откликнулись глава района Татьяна Жирохова, председатель муниципального штаба "Волонтёры Победы" Ирина Шишебарова, директор Бабушкинского районного исторического музея Елена Сысоева, глава сельского поселения Миньковское Юлия Просвирнина, директор школы Марина Федюшина. А самые активные ученики Миньковской средней школы имени П.И. Беляева получили право посадить сирень и вместе со взрослыми повязать памятные ленточки.

По словам Елены Метелковской, в тот же день сирень Беляева была посажена и возле школы № 1 имени Ю.А. Гагарина на родине первого космонавта.