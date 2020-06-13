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13 июня 2020 г.

Постановление администрации Тамбовской области от 10 июня 2020 года № 475 "О внесении изменений в постановление администрации области от 17.03.2020 № 193 "О введении режима повышенной готовности в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Тамбовской области"

Администрация области постановляет:

1. Внести в постановление администрации области от 17.03.2020 № 193 "О введении режима повышенной готовности в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Тамбовской области" (в редакции от 29.05.2020) следующие изменения:

пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. Лицам, прибывшим в Тамбовскую область с территорий иностранных государств:

незамедлительно сообщать о своем возвращении в Российскую Федерацию, месте, датах пребывания, контактную информацию, включая сведения о месте регистрации и месте фактического пребывания, по единому номеру "112";

при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций;

выполнять требования по самоизоляции в домашних условиях (нахождение в изолированном помещении, позволяющем исключить контакты с членами семьи и иными лицами, не подвергнутыми изоляции) сроком на14 календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации.";

пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3. Организациям независимо от организационно-правовой формы и формы собственности (индивидуальным предпринимателям), осуществляющим деятельность, которая не приостановлена в соответствии с постановлением администрации области от 26.03.2020 № 233 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Тамбовской области", в целях реализации мер по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) осуществлять свою деятельность при условии соблюдения федеральных санитарных правил, принятия дополнительных санитарных мер в соответствии с постановлениями, предписаниями и рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, размещенными на сайте https://rospotrebnadzor.ru, и Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тамбовской области, размещенными на сайте http://68.rospotrebnadzor.ru.";

пункт 5 изложить в следующей редакции:

"5. Обязать всех работодателей независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, осуществляющих заявленные виды экономической деятельности на территории Тамбовской области, которая не приостановлена в соответствии с постановлением администрации области от 26.03.2020 № 233 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Тамбовской области", при поступлении запроса из Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тамбовской области (Агафонов) незамедлительно представлять информацию о всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший.";

пункт 7 признать утратившим силу;

в пункте 8 слова "председателю Штаба" заменить словами "заместителю председателя Штаба".

9. Опубликовать настоящее постановление на "Официальном интернет -портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания "Тамбовская жизнь" (www.tamlife.ru).

10. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации области А.В.Никитин



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