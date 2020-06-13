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13 июня 2020 г.

Постановление администрации Тамбовской области от 10 июня 2020 года № 476 "О внесении изменений в постановление администрации области от 26.03.2020 № 233 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Тамбовской области"

В связи с Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", сохраняющейся неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, связанной с угрозой возникновения и распространения на территории Тамбовской области случаев новой коронавирусной инфекции (2019- nCoV), администрация области постановляет:

1. Внести в постановление администрации области от 26.03.2020 № 233 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCоV) на территории Тамбовской области" (в редакции от 04.06.2020) (далее - постановление) следующие изменения:

в абзаце втором в пункте 1 слова "по 11.06.2020" заменить словами "по 18.06.2020";

в пункте 1.1 абзац второй после слов "и обратно" дополнить словами ",случаев занятия физкультурой и спортом на открытом воздухе при условии совместных занятий не более двух человек и расстояния между занимающимися не менее 5 метров, прогулки на улице не более двух человек вместе при условии социального дистанцирования, исключая посещение мест массового пребывания людей, в том числе детских площадок";

в пункте 11.2 в абзаце первом слова "по 11.06.2020" заменить словами "по 18.06.2020";

пункт 11.6 изложить в следующей редакции:

"11.6. Предоставление государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг осуществлять по предварительной записи.";

пункт 18 изложить в следующей редакции:

"18. Приостановить деятельность организаций общественного питания, за исключением дистанционной торговли.

Данное ограничение не распространяется на столовые, буфеты, кафе и иные предприятия общественного питания, расположенные на территориях организаций, деятельность которых не приостановлена, обеспечивающие доступ и организацию питания только работников указанных организаций, при условии принятия дополнительных санитарных мер в соответствии с постановлениями, предписаниями и рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тамбовской области.

Срок - с 12.06.2020 до особого распоряжения.";

в пункте 22 слова "жителям региона" заменить словами "гражданам".

2. Настоящее постановление вступает в силу с 12.06.2020.

3. Опубликовать настоящее постановление на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания "Тамбовская жизнь" (www.tamlife.ru).

И.о. главы администрации области О.О.Иванов



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