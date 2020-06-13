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13 июня 2020 г.

Постановление правительства Тюменской области от 13 июня 2020 года № 349-п "О внесении изменений в постановление от 17.03.2020 № 120-п"

Дата подписания 13 июня 2020 г.
Опубликован 13 июня 2020 г.

Документ является поправкой к

Постановление правительства Тюменской области от 17 марта 2020 года № 120-п "О введении режима повышенной готовности"

В постановление Правительства Тюменской области от 17.03.2020 № 120-п "О введении режима повышенной готовности" внести следующие изменения:

1. В пунктах 3, 6, 7, 8, 14 слова "14 июня" заменить словами "21 июня".

2. Пункт 15 изложить в следующей редакции:

"15. С 1 июня 2020 года по 21 июня 2020 года государственную регистрацию заключения брака производить лишь в присутствии лиц, вступающих в брак, не допуская приглашенных лиц в помещения (здания) органов ЗАГС Тюменской области.".

Губернатор области А.В.Моор



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