Постановление правительства Тюменской области от 13 июня 2020 года № 349-п "О внесении изменений в постановление от 17.03.2020 № 120-п"

В постановление Правительства Тюменской области от 17.03.2020 № 120-п "О введении режима повышенной готовности" внести следующие изменения:
1. В пунктах 3, 6, 7, 8, 14 слова "14 июня" заменить словами "21 июня".
2. Пункт 15 изложить в следующей редакции:
"15. С 1 июня 2020 года по 21 июня 2020 года государственную регистрацию заключения брака производить лишь в присутствии лиц, вступающих в брак, не допуская приглашенных лиц в помещения (здания) органов ЗАГС Тюменской области.".
Губернатор области А.В.Моор
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