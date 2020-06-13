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Умерла сестра и соратница Дэвида Кроненберга Дениз Кроненберг

Новости
    13.06.2020, 14:15
Текст:   Олег Усков

Дениз Кроненберг, старшая сестра режиссера Дэвида Кроненберга, скончалась на 82-м году жизни в госпитале в Онтарио. Женщина умерла еще 22 мая, но известно об этом стало только сейчас. Причиной ухода названа старость, сообщает The Globe And Mail.

Дениз, с которой Кроненберг, согласно его воспоминаниям, был очень близок в детства, изначально проявила себя в танцах, но позже трудилась художником по костюмам, приняв участие в создании десятков картин. В том числе постоянно работала с братом - на всех его лентах: "Муха", "Обед нагишом", "Автокатастрофа", "Связанные насмерть", "Экзистенция", "М. Баттерфляй", других.

Плюс в ее портфолио "Дракула 2000", "Рассвет мертвецов" Снайдера, "Невероятный Халк", "Обитель зла в 3D; Жизнь после смерти", "Пристрели их", "Мертвая тишина".

Женщина работала с Кирой Найтли, Вигго Мортенсеном, Питьером Уэллером, Джулианной Мур, Робертом Паттинсоном, Джереми Айронсом.

В 1990-м Дениз получила престижную профильную премию "Сатурн" в номинации "За лучшие костюмы" за ленту "Связанные насмерть". Кроме того Кроненберг шесть раз была номинирована на "Джини" - "канадский "Оскар".

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