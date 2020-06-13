Новости

Организаторы "Оскара" внесли важные поправки в регламент 15:12
Nissan опубликовал первое фото нового X-Trail 15:00
Японские автокомпании приостановят работу заводов из-за коронавируса 14:55
Названы новые даты премьер "Матрицы 4", "Довода" и "Чудо-женщины 1984" 14:50
Семья Сергея Захарова, погибшего в аварии, не приняла извинений Ефремова 14:42
Назван величайший герой за всю историю кинематографа 14:31
Умер создатель Ра'с аль Гула и Гидромена Деннис О'Нил 14:25
Умерла сестра и соратница Дэвида Кроненберга Дениз Кроненберг 14:15
По всей России стартовал финансовый онлайн-субботник 14:12
В апреле от коронавируса скончались 1660 человек 14:10
Ипотеку под 6,5% получили 37 тысяч заемщиков 14:09
В КБР умерли еще три человека с коронавирусом 14:00
Городские службы оперативно ликвидировали последствия непогоды в Москве 13:53
В больнице Орла после пожара началась прокурорская проверка 13:35
В США ракета Falcon 9 вывела в космос интернет-спутники Starlink 13:31
Голикова: Пик заболеваемости коронавирусом в РФ был 11 мая 13:10
Москва приложила максимум усилий для мирного развития Европы 13:03
В GAC рассказали подробности о доступном конкуренте Toyota Alphard 13:00
В Прикамье закрыли на карантин хирургическое отделение в горбольнице 12:59
В Беларуси принят на вооружение новый радиолокационный комплекс "Роса-РБ-М" 12:55
В Сочи обнаружили следы нефтепродуктов в реке Ира 12:54
Жители трех астраханских поселков остались без воды в 40-градусную жару 12:18
До половины месячной нормы осадков выпало за пятницу в столичном регионе 12:17
В Самарской области два человека погибли при падении самолета 12:16
МОТ: Число работающих детей может сильно возрасти из-за COVID-19 12:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Куда можно поехать тем, у кого отпуск в июне
Куда можно поехать тем, у кого отпуск в июне
15 июня - обсудим с экспертами новые правила поступления в вузы
15 июня - обсудим с экспертами новые правила поступления в вузы
15 июня - видеоинтервью зампреда Банка России Владимира Чистюхина о новациях в ОСАГО
15 июня - видеоинтервью зампреда Банка России Владимира Чистюхина о новациях в ОСАГО
13.06.2020 14:10
Рубрика: Общество

В апреле от коронавируса скончались 1660 человек

Текст: Марина Трубилина

В России 1660 человек скончались от коронавирусной инфекции в апреле. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

У 1270 пациентов COVID-19 был диагностирован, у еще 390 вирус "возможно" стал причиной смерти, однако не был идентифицирован.

Фото: ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова
Главный инфекционист Минздрава оценила ситуацию с коронавирусом в России

У 435 человек коронавирус не был основной причиной смерти, "но оказал существенное влияние на развитие смертельных осложнений заболевания". У 617 человек COVID-19 не был основной причиной смерти и не оказал существенного влияния на развитие смертельных осложнений заболевания.

Подавляющее число смертей, связанных с коронавирусом, была в Центральном федеральном округе - 1288 случаев, где вирус был основной причиной смерти (из них 805 в Москве и 383 в Подмосковье) и 819 случаев, в которых смерть больных с коронавирусом произошла по другой причине.

При этом в целом по России смертность в апреле оказалась на 2,9% ниже, чем в апреле прошлого года. Если в прошлом году за месяц скончалось 153867 человек, то в этом году - 149468.

При этом в Росстате оговариваются, что из-за принятых в апреле карантинных мер в ряде регионов не в полной мере была обеспечена регистрация фактов рождения или смерти в системе ЗАГС. Данные будут дополнены после снятия карантинных мер.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Путин заявил о важности стержневых поправок в Конституцию
Голикова: Пик заболеваемости коронавирусом в РФ был 11 мая
В Самарской области два человека погибли при падении самолета
МВД: в России снизилось количество преступлений
Бастрыкин велел изучить дело калининградских врачей
Как долго придется соблюдать социальную дистанцию
Русский язык в эпоху "цифры": что изменилось из-за самоизоляции