В апреле от коронавируса скончались 1660 человек

В России 1660 человек скончались от коронавирусной инфекции в апреле. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

У 1270 пациентов COVID-19 был диагностирован, у еще 390 вирус "возможно" стал причиной смерти, однако не был идентифицирован.

У 435 человек коронавирус не был основной причиной смерти, "но оказал существенное влияние на развитие смертельных осложнений заболевания". У 617 человек COVID-19 не был основной причиной смерти и не оказал существенного влияния на развитие смертельных осложнений заболевания.

Подавляющее число смертей, связанных с коронавирусом, была в Центральном федеральном округе - 1288 случаев, где вирус был основной причиной смерти (из них 805 в Москве и 383 в Подмосковье) и 819 случаев, в которых смерть больных с коронавирусом произошла по другой причине.

При этом в целом по России смертность в апреле оказалась на 2,9% ниже, чем в апреле прошлого года. Если в прошлом году за месяц скончалось 153867 человек, то в этом году - 149468.

При этом в Росстате оговариваются, что из-за принятых в апреле карантинных мер в ряде регионов не в полной мере была обеспечена регистрация фактов рождения или смерти в системе ЗАГС. Данные будут дополнены после снятия карантинных мер.