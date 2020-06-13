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13.06.2020 13:12
Рубрика: Власть

В России 43 региона вышли на первый этап снятия ограничений

Текст: Марина Трубилина
Более половины регионов РФ находятся на этапе снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на брифинге по коронавирусу.
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

"43 региона страны вышли на первый этап снятия ограничительных мероприятий, 6 регионов уже находятся на втором этапе. Оставшиеся регионы постепенно, исходя из той ситуации, которая у них складывается, движутся к первому этапу", - сказала Голикова.

Сейчас прирост заболеваемости смещается от московского региона в сторону других регионов страны.

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