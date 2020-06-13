Видео: Самый высокий небоскреб мира окрасили в триколор в честь России

Самый высокий небоскреб мира - 828-метровую башню Бурдж-Халифа в Дубае - окрасили сегодня вечером в бело-сине-красные цвета.

"Сегодня мы подсветили башню Бурдж-Халифа в честь Дня России. Мы желаем нашей российской общине хорошего праздника", - говорится в сообщении администрации здания в Twitter.

نضيء #برج_خليفة اليوم احتفالاً بيوم روسيا. نتمنى لأصدقائنا في روسياً يوماً مليئاً بالسعادة والبهجة! 🇷🇺



Burj Khalifa lights up in honour of Russia Day. We wish our Russian community a celebratory day. 🇷🇺 pic.twitter.com/j6t0oaH6Km — Burj Khalifa (@BurjKhalifa) June 12, 2020

Как отмечает РИА Новости, в Дубае числится не менее 200 тысяч россиян.

Что касается 163-этажного небоскреба, его традиционно расцвечивают в национальные цвета в дни независимости тех или иных государств.