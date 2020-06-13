Взлет с места: как Як-141 опередил время

Создание самолета с укороченным взлетом и вертикальной посадкой включено в госпрограмму вооружений до 2027 года. Замминистра обороны (ныне вице-премьер) Юрий Борисов отметил, что в основу новой машины будут положены наработки КБ Яковлева. Ничего удивительного здесь нет: строевые истребители семейств Сухого и Микояна на роль "вертикала" не подходят конструктивно, в то время как Як-141 стал самым совершенным в СССР самолетом этого типа. Сегодня у Яка юбилей - ровно 30 лет назад, 13 июня 1990 года опытный образец самолета впервые выполнил полет по полному профилю.

Як-141 создавался для оснащения советских авианесущих крейсеров - их планировалось построить семь, - и предназначался для защиты авианосных ударных группировок от воздушного нападения, завоевания господства в воздухе, а также нанесения ударов по целям под водой и на суше. Предыдущий "вертикал", Як-38 для этих целей подходил слабо: лишенный радара и серьезного ракетного вооружения истребитель с малым боевым радиусом моряки прозвали "самолетом защиты мачты". Як-141 был призван исправить его недостатки.

Конструкция самолета отвечала стоящим перед ним задачам. Силовая установка состояла из трех двигателей: двух подъемных небольшой мощности и главного, подъемно-маршевого. Его сопло могло поворачиваться на 95 градусов, обеспечивая как вертикальный старт, так и "по-самолетному". На фюзеляже и крыльях имелись струйные рули для маневров при взлете-посадке и висении. Суммарная тяга двигателей достигала 23,7 тонны, что позволяло вертикально взлетать с массой более 15 тонн. К слову - американский F-35, который многие называют прямым потомком Як-141, с полной загрузкой и заправкой вертикально взлетать не может.

Советский истребитель был вооружен 30-ммм пушкой и мог использовать богатый арсенал управляемых ракет. На цель они наводились бортовой РЛС "Жук" - ею оснащаются МиГ-29 с Су-27. Средства отстрела ловушек и лазерный дальномер на два построенных летных прототипа установить не успели.

Осенью 1991 года начались испытания Як-141 на борту авианесущего крейсера "Адмирал Горшков". 5 октября произошла авария: самолет с бортовым номером 77 под управлением летчика Якимова приземлился жестко. Из-за чрезмерной вертикальной скорости стойки шасси пробили топливные баки, начался пожар. Огонь потушили, летчика спасли, но прототип восстановлению не подлежал. А денег на постройку нового не оказалось - начался экономический кризис. Программа СВВП была закрыта, но принесла свои плоды. Еще задолго до появления сверхманевренных истребителей была отработана технология управляемого вектора тяги. Кстати, у F-35 поворотное сопло устроено точно так же, как у Яка, да и общая компоновка совпадает.