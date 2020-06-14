Американские политики сваливают вину на мексиканских туристов

11 июня на совещании специальной группы Белого дома по борьбе с коронавирусом глава Соединенных Штатов возложил ответственность на ухудшение эпидемической ситуации в стране на мексиканских туристов, подчеркнув, что это никак не связано с восстановлением экономики.

Появление данных высказываний объясняется тем, что в настоящее время новые случаи заражения COVID-19 в США в основном выявлены в микрорайонах, где проживают люди латиноамериканского происхождения. В связи с этим власти США начали предполагать, что новые случаи заболевания, может быть, завезены из Мексики, пишет информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".

Согласно апрельской статистике Нью-Йорка, среди погибших от COVID-19 34 процента составили выходцы из Латинской Америки. Как сообщило издание The New York Times, сегодня разница в уровне здоровья у людей африканского и латиноамериканского происхождения исходит из исторического социального неравенства и разницы в доходах.

Очевидно, что все это является негативным последствием манипулирования вопросом расовой дискриминации. Однако американские политики перекладывают ответственность на пострадавших.

После того, как в марте этого года США и Мексика подписали договор о въезде младшего персонала, двусторонние людские контакты значительно сократились. Вместе с тем в нынешней эпидемической ситуации мировой туризм поставлен на паузу. Обвинение Соединенных Штатов в адрес мексиканских туристов явно притянуто за уши.

Агентство Ассошиэйтед Пресс отмечает, что руководство США всегда использует Мексику в качестве "козла отпущения", чтобы отвлечь внимание американской общественности от неспособности США к сдерживанию пандемии в собственной стране.

Директор Гарвардского института глобального здоровья Ашиш Джа полагает, что причины возникновения новой волны пандемии в США заключаются в том, что, во-первых, в конце мая несколько миллионов американцев путешествовали во время каникул по случаю Дня Поминовения. Во-вторых, практически в то же самое время в стране вспыхнули акции протеста против расизма и полицейского насилия. Кроме того, многие штаты ускорили процесс восстановление своей экономики вопреки информации о том, что пандемия еще не в полной мере взята под контроль.

Имеющиеся данные говорят о том, что страны Латинской Америки, особенно Мексика, Гватемала и другие соседи США, становятся жертвами распространения COVID-19 в США. В последнее время власти США депортировали из страны большое количество нелегальных иммигрантов, не прошедших тест на коронавирус. А в тех странах наблюдается слабая система здравоохранения.

Глава Бразильского исследовательского центра по изучению Китая Ронни Линс раскритиковал то, что США репатриировали большое количество латиноамериканских иммигрантов, даже не предоставляя им основную медицинскую помощь. Это отвратительное поведение противоречит совместным усилиям международного сообщества по борьбе с пандемией.

Борьба с пандемией и экономическое восстановление в мире - это общий вызов, с которым человечество должно справиться вместе. Поиск "козла отпущения" не поможет решить собственную проблему и не сможет спасти человеческие жизни.