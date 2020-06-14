Американские политики сваливают вину на мексиканских туристов

Новости

Действующему правительству Болгарии в пятый раз вынесут вотум недоверия 12:07
Женский экипаж впервые в истории выйдет патрулировать Черное море 12:00
В Анапе при задержании застрелен подозреваемый в ограблении банка 11:56
Главу Сургута госпитализировали с COVID-19 11:35
Могут ли лишить прав за обгон в тумане 11:00
На Кубани умер главный фермер края, спасая тонущего ребенка 10:58
Ученые назвали районы, где могут возникнуть новые вспышки пандемии 10:56
В Челябинской области произошел новый всплеск COVID-19 10:15
Россия не снимала ограничения на въезд на границе с Украиной в Крыму 10:04
Собянин озвучил планы по снятию ограничений в Москве в июле 09:56
Вирусолог дал совет, как подготовиться ко второй волне коронавируса 09:52
Жириновский предложил установить стандарт уровня зарплат 09:45
Еще 2133 пациента вылечились от коронавируса в Москве 09:36
Скончался артист театра "Буфф" Сергей Масленников 09:29
В Буденновске вспоминают жертв теракта июня 1995 года 09:29
На Камчатке выяснят причины загрязнения бухты мазутом 09:24
В США протестующие снесли бюст рабовладельца и бросили его в реку 09:19
В центре Москвы ограничат движение из-за репетиции парада Победы 08:25
Как бюджетно улучшить шумоизоляцию автомобиля 08:14
Куда стрелка укажет: тест-драйв Jeep Compass 08:04
Пульмонолог рассказал о восстановлении легких после коронавируса 07:13
Европейскую часть России ожидает вторая жаркая волна с начала лета 05:41
Администрация поселка в ЕАО ввела режим ЧС из-за выпавшего града 05:14
Юрист оценил эффект видеообращения Ефремова на ход дела о ДТП 05:02
Глава полиции Атланты покинет пост после смерти афроамериканца 04:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Куда можно поехать тем, у кого отпуск в июне
Куда можно поехать тем, у кого отпуск в июне
15 июня - обсудим с экспертами новые правила поступления в вузы
15 июня - обсудим с экспертами новые правила поступления в вузы
15 июня - видеоинтервью зампреда Банка России Владимира Чистюхина о новациях в ОСАГО
15 июня - видеоинтервью зампреда Банка России Владимира Чистюхина о новациях в ОСАГО
14.06.2020 11:18
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Американские политики сваливают вину на мексиканских туристов

11 июня на совещании специальной группы Белого дома по борьбе с коронавирусом глава Соединенных Штатов возложил ответственность на ухудшение эпидемической ситуации в стране на мексиканских туристов, подчеркнув, что это никак не связано с восстановлением экономики.
Фото: sinorusfocus.com Фото: sinorusfocus.com
Фото: sinorusfocus.com

Появление данных высказываний объясняется тем, что в настоящее время новые случаи заражения COVID-19 в США в основном выявлены в микрорайонах, где проживают люди латиноамериканского происхождения. В связи с этим власти США начали предполагать, что новые случаи заболевания, может быть, завезены из Мексики, пишет информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".

Согласно апрельской статистике Нью-Йорка, среди погибших от COVID-19 34 процента составили выходцы из Латинской Америки. Как сообщило издание The New York Times, сегодня разница в уровне здоровья у людей африканского и латиноамериканского происхождения исходит из исторического социального неравенства и разницы в доходах.

Очевидно, что все это является негативным последствием манипулирования вопросом расовой дискриминации. Однако американские политики перекладывают ответственность на пострадавших.

После того, как в марте этого года США и Мексика подписали договор о въезде младшего персонала, двусторонние людские контакты значительно сократились. Вместе с тем в нынешней эпидемической ситуации мировой туризм поставлен на паузу. Обвинение Соединенных Штатов в адрес мексиканских туристов явно притянуто за уши.

Агентство Ассошиэйтед Пресс отмечает, что руководство США всегда использует Мексику в качестве "козла отпущения", чтобы отвлечь внимание американской общественности от неспособности США к сдерживанию пандемии в собственной стране.

Директор Гарвардского института глобального здоровья Ашиш Джа полагает, что причины возникновения новой волны пандемии в США заключаются в том, что, во-первых, в конце мая несколько миллионов американцев путешествовали во время каникул по случаю Дня Поминовения. Во-вторых, практически в то же самое время в стране вспыхнули акции протеста против расизма и полицейского насилия. Кроме того, многие штаты ускорили процесс восстановление своей экономики вопреки информации о том, что пандемия еще не в полной мере взята под контроль.

Имеющиеся данные говорят о том, что страны Латинской Америки, особенно Мексика, Гватемала и другие соседи США, становятся жертвами распространения COVID-19 в США. В последнее время власти США депортировали из страны большое количество нелегальных иммигрантов, не прошедших тест на коронавирус. А в тех странах наблюдается слабая система здравоохранения.

Глава Бразильского исследовательского центра по изучению Китая Ронни Линс раскритиковал то, что США репатриировали большое количество латиноамериканских иммигрантов, даже не предоставляя им основную медицинскую помощь. Это отвратительное поведение противоречит совместным усилиям международного сообщества по борьбе с пандемией.

Борьба с пандемией и экономическое восстановление в мире - это общий вызов, с которым человечество должно справиться вместе. Поиск "козла отпущения" не поможет решить собственную проблему и не сможет спасти человеческие жизни.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Собянин озвучил планы по снятию ограничений в Москве в июле
С июля повысятся доходы некоторых пенсионеров
В центре Москвы ограничат движение из-за репетиции парада Победы
Пульмонолог рассказал о восстановлении легких после коронавируса
В Китае выросло число погибших от взрыва автоцистерны