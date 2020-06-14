Европейскую часть России ожидает вторая жаркая волна с начала лета

Новая волна тепла ожидает жителей Европейской части России. О втором жарком периоде с начала лета рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"С понедельника в Россию из Скандинавии переместиться антициклон и принесет с собой жаркую погоду. Температура воздуха в первый рабочий день недели составит +23+25, а во вторник столбик термометров поднимется уже до 30 градусов", - со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

По данным синоптиков, температура на Европейской территории страны окажется выше нормы на четыре-пять градусов. С начала недели смещаться на юго-восток, в сторону Поволжья и Урала, начнет также холодный фронт, который находится в центральной части страны. Его приход понизит на Урале и в Сибири температурную норму в среднем на четыре-пять градусов. Это касается Новосибирской, Омской и Томской областей.