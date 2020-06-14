Главный принцип Си Цзиньпина - "народ превыше всего"

"Необходимо отстаивать принцип "народ превыше всего", действовать в упоре на народ, непрерывно трудиться на благо народа, укорениться в народе, претворять в жизнь принцип приоритета народа при принятии решений и в ходе практической работы, руководствоваться им в противоэпидемической работе и в работе, касающейся социально-экономического развития".

Во время сессий Всекитайского собрания народных представителей и Всекитайского Комитета народного консультативного совета Китая этого года китайское интернет-сообщество активно обсуждало принцип "народ превыше всего", который не раз подчеркивал в своих выступлениях Си Цзиньпин, пишет в своем обозрении информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".

В этом году Си Цзиньпин совершил серию инспекционных поездок по регионам, в ходе которых дал ряд указаний по поводу реализации принципа "народ в качестве центрального звена". Представляем 10 фрагментов поездок китайского руководителя, раскрывающих содержание этого важнейшего принципа.