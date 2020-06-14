Купленные Аргентиной штурмовики оказались непригодны к полетам

Пять палубных истребителей-бомбардировщиков Dassault-Breguet Super Etendard, купленных Аргентиной у Франции за 15 миллионов долларов, оказались непригодны к полетам. В катапультных креслах отсутствуют пиропатроны английского производства, приобрести их официальным путем Аргентина не может в силу напряженных отношений с Великобританией после Фолклендской войны.

Самолеты приобретались для возрождения 2-й истребительно-ударной эскадрильи морской авиации. Аргентинские власти нашли способ решения проблемы с катапультами - запчасти для катапультных кресел Martin Baker приобретут через иностранную фирму, пишет Infodefenca. Но ввод самолетов в строй ожидается не раньше, чем через два года.

Сверхзвуковой палубный штурмовик Super Etendard принят на вооружение в 1978 году и модернизирован в конце 80-х. Самолет получил новую систему управления оружием, инерциальную навигационную систему и способность нести ядерную ракету ASMP. Штурмовик вооружен двумя 30-мм пушками и способен нести на пяти точках подвески 2100 килограммов бомб и ракет.