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14.06.2020,  
14:43
Текст:  Антон Валагин

Купленные Аргентиной штурмовики оказались непригодны к полетам

Фото: Utzli/Wikimedia.org Фото: Utzli/Wikimedia.org
Фото: Utzli/Wikimedia.org

Пять палубных истребителей-бомбардировщиков Dassault-Breguet Super Etendard, купленных Аргентиной у Франции за 15 миллионов долларов, оказались непригодны к полетам. В катапультных креслах отсутствуют пиропатроны английского производства, приобрести их официальным путем Аргентина не может в силу напряженных отношений с Великобританией после Фолклендской войны.

Фото: Ken Videan/Wikimedia.org
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Самолеты приобретались для возрождения 2-й истребительно-ударной эскадрильи морской авиации. Аргентинские власти нашли способ решения проблемы с катапультами - запчасти для катапультных кресел Martin Baker приобретут через иностранную фирму, пишет Infodefenca. Но ввод самолетов в строй ожидается не раньше, чем через два года.

Сверхзвуковой палубный штурмовик Super Etendard принят на вооружение в 1978 году и модернизирован в конце 80-х. Самолет получил новую систему управления оружием, инерциальную навигационную систему и способность нести ядерную ракету ASMP. Штурмовик вооружен двумя 30-мм пушками и способен нести на пяти точках подвески 2100 килограммов бомб и ракет.

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