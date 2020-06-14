Новости

Водитель сгорел заживо в ДТП на 69-м километре МКАД 13:58
Испания открывает границы со странами Евросоюза 13:56
Участник парада 1945-го побывал на репетиции Парада Победы 2020 года 13:38
Главный пульмонолог Минздрава объяснил продление масочного режима 13:32
Президент Аргентины отменил тур по стране из-за подозрений на COVID у министра 13:25
Самый дорогой Lada Xray Cross. Кто будет покупать версию Instinct 13:05
Молодоженам в Колумбии предоставят 3 дня оплачиваемого отпуска 12:58
В Северной Осетии задержаны подозреваемые в незаконном обналичивании маткапитала 12:44
Сотрудники Росгвардии спасли 20 человек при пожаре в Ленинградской области 12:38
Действующему правительству Болгарии в пятый раз вынесут вотум недоверия 12:07
Женский экипаж впервые в истории выйдет патрулировать Черное море 12:00
В Анапе при задержании застрелен подозреваемый в ограблении банка 11:56
Главу Сургута госпитализировали с COVID-19 11:35
Могут ли лишить прав за обгон в тумане 11:00
На Кубани умер главный фермер края, спасая тонущего ребенка 10:58
Ученые назвали районы, где могут возникнуть новые вспышки пандемии 10:56
В Челябинской области произошел новый всплеск COVID-19 10:15
Россия не снимала ограничения на въезд на границе с Украиной в Крыму 10:04
Собянин озвучил планы по снятию ограничений в Москве в июле 09:56
Вирусолог дал совет, как подготовиться ко второй волне коронавируса 09:52
Жириновский предложил установить стандарт уровня зарплат 09:45
Еще 2133 пациента вылечились от коронавируса в Москве 09:36
Скончался артист театра "Буфф" Сергей Масленников 09:29
В Буденновске вспоминают жертв теракта июня 1995 года 09:29
На Камчатке выяснят причины загрязнения бухты мазутом 09:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Куда можно поехать тем, у кого отпуск в июне
Куда можно поехать тем, у кого отпуск в июне
15 июня - обсудим с экспертами новые правила поступления в вузы
15 июня - обсудим с экспертами новые правила поступления в вузы
15 июня - видеоинтервью зампреда Банка России Владимира Чистюхина о новациях в ОСАГО
15 июня - видеоинтервью зампреда Банка России Владимира Чистюхина о новациях в ОСАГО
14.06.2020 12:58
Рубрика: В мире

Молодоженам в Колумбии предоставят 3 дня оплачиваемого отпуска

Текст: Юрий Чернов

В Колумбии готовятся принять законопроект, который предоставит работающим молодоженам дополнительный оплачиваемый отпуск длительностью в трое суток. Эта инициатива по внесению изменений в трудовой кодекс нацелена на то, чтобы граждане получили эти дни вне зависимости от формы трудового договора. Воспользоваться этим правом можно будет в первый месяц после законного вступления в брак.

Фото: iStock
В апреле семейные пары заключили 2,7 тысячи брачных договоров

Для оформления отпуска потребуется лишь написать заявление и предоставить работодателю копию свидетельства о браке. Интересно, что законодатели предусмотрели особое ограничение на новую норму - взять такой отпуск разрешается только один раз в жизни. Если ты развелся и вступил в брак заново, получить новых три дня на отдых уже не получится.

"Это (трехдневный отпуск - прим. "РГ") способ укрепления семьи... Изначально мы предлагали пять дней, но после обсуждения в парламенте смогли отстоять только три. Идея заключается в том, чтобы молодожены смогли насладиться первыми днями брака, получить удовольствие от медового "месяца", провести время вместе и спокойно вернуться на работу", - рассказал журналистам автор законопроекта, депутат Сильвио Карраскилья.

Отмечается, что в условиях продолжающегося экономического спада в стране на фоне пандемии коронавируса новые правила вступят в силу только по истечении двух лет с момента их утверждения конгрессом страны.

В мире Южная Америка Колумбия

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Путин назвал причину беспорядков в США
В России отменен "банковский роуминг"
Собянин озвучил планы по снятию ограничений в Москве в июле
С июля повысятся доходы некоторых пенсионеров
Пульмонолог рассказал о восстановлении легких после коронавируса
Америка оказалась расколота на два непримиримых лагеря
Как в европейских странах оценивают действия властей в период пандемии