Молодоженам в Колумбии предоставят 3 дня оплачиваемого отпуска

В Колумбии готовятся принять законопроект, который предоставит работающим молодоженам дополнительный оплачиваемый отпуск длительностью в трое суток. Эта инициатива по внесению изменений в трудовой кодекс нацелена на то, чтобы граждане получили эти дни вне зависимости от формы трудового договора. Воспользоваться этим правом можно будет в первый месяц после законного вступления в брак.

Для оформления отпуска потребуется лишь написать заявление и предоставить работодателю копию свидетельства о браке. Интересно, что законодатели предусмотрели особое ограничение на новую норму - взять такой отпуск разрешается только один раз в жизни. Если ты развелся и вступил в брак заново, получить новых три дня на отдых уже не получится.

"Это (трехдневный отпуск - прим. "РГ") способ укрепления семьи... Изначально мы предлагали пять дней, но после обсуждения в парламенте смогли отстоять только три. Идея заключается в том, чтобы молодожены смогли насладиться первыми днями брака, получить удовольствие от медового "месяца", провести время вместе и спокойно вернуться на работу", - рассказал журналистам автор законопроекта, депутат Сильвио Карраскилья.

Отмечается, что в условиях продолжающегося экономического спада в стране на фоне пандемии коронавируса новые правила вступят в силу только по истечении двух лет с момента их утверждения конгрессом страны.