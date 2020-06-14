На репетиции парада "засветилась" новейшая боевая машина

На репетиции парада Победы на подмосковном полигоне Алабино фотографам удалось впервые снять еще одну новейшую боевую машину, только что поступившую в Вооруженные силы РФ.

Речь об ИСДМ - инженерной системе дистанционного минирования на базе четырехосного грузовика КамАЗ. В состав комплекса также входит транспортно-заряжающая машина. О закупке Минобороны этой техники стало известно в 2019 году, однако изображения ИСДМ до сих пор в открытом доступе не появлялись.

Пусковые контейнеры системы оптимизированы для использования инженерных мин нового поколения. Радиус действия ИСДМ от 5 до 15 километров. Оборудованная системой геопозиционирования и метеостанцией машина производит залп в автоматическом режиме по заданным точкам и передает данные о заминированных участках в пункты управления. Транспорт для перезарядки также вызывается автоматически.