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14.06.2020,  
16:04
Текст:  Антон Валагин

На репетиции парада "засветилась" новейшая боевая машина

На репетиции парада Победы на подмосковном полигоне Алабино фотографам удалось впервые снять еще одну новейшую боевую машину, только что поступившую в Вооруженные силы РФ.

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
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Речь об ИСДМ - инженерной системе дистанционного минирования на базе четырехосного грузовика КамАЗ. В состав комплекса также входит транспортно-заряжающая машина. О закупке Минобороны этой техники стало известно в 2019 году, однако изображения ИСДМ до сих пор в открытом доступе не появлялись.

Пусковые контейнеры системы оптимизированы для использования инженерных мин нового поколения. Радиус действия ИСДМ от 5 до 15 километров. Оборудованная системой геопозиционирования и метеостанцией машина производит залп в автоматическом режиме по заданным точкам и передает данные о заминированных участках в пункты управления. Транспорт для перезарядки также вызывается автоматически.

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