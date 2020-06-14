Водитель сгорел заживо в ДТП на 69-м километре МКАД

Страшная авария произошла сегодня на 69-м километре МКАД. Она была бы рядовой, если бы не два обстоятельства. Первое: водитель, ее совершивший, двигался по встречной левой полосе этой автомагистрали. Второе - в результате ДТП водитель сгорел заживо. Поэтому установить был ли он трезв, вряд ли теперь возможно.

Все произошло 14 июня в 0.20. На опубликованных в соцсетях кадрах видно, как машина на приличной скорости едет по крайней левой полосе МКАД, но во встречном направлении. Как было установлено по показаниям свидетелей, Lada Largus выехала с территории "Крокус Сити", но в направлении Ленинградского шоссе, то есть налево по встречной полосе. Причем сначала она ехала несколько километров по второй полосе на полной скорости навстречу потоку, а потом перестроилась в крайнюю левую. Аварии было не избежать.

Сначала она стукнула в заднее колесо автомобиля SsangYoung, который пытался увернуться. От удара машина корейской марки перевернулась на крышу. Lada потеряла освещение, но это не остановило ее водителя, который продолжил свой путь по встречке теперь уже без фар. Водитель Skoda, попавшийся на пути, просто не мог вовремя заметить опасность в виде мчавшегося ему в лоб автомобиля без головного света. Происходит лобовое столкновение, и тут уже Largus переворачивается на спину, то есть на крышу, и загорается. Автомобиль сгорел вместе с водителем. Больше никто не погиб в этой страшной аварии. Женщина за рулем Skoda была доставлена в больницу с переломом ноги.

Сейчас проводятся доследственные мероприятия по этому делу. Но очевидно, что трезвость водителя Largus будет установить очень сложно, если на момент ДТП по останкам обгоревшего трупа невозможно было установить даже пол водителя.