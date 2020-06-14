Администрация поселка в ЕАО ввела режим ЧС из-за выпавшего града

В поселке Николаевка Смидовичского района Еврейской автономной области введен режим ЧС локального характера из-за крупного града, повредившего крыши домов.

Как сообщается на странице администрации поселения в Instagram, глава поселка во время заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям обратился к властям региона с просьбой оказать помощь населению, пострадавшему в результате прохождения грозового фронта.

В поселке работают представители регионального управления МЧС России. Совместно с руководством районной администрации оценивается ущерб от разгула стихии - муниципалитет обратился к жителям с просьбой сообщать обо всех повреждениях. На этой основе предстоит выработать решения по ликвидации последствий.

Град обрушился на Николаевку в субботу. Он был настолько крупным, что повредил автомобили, крыши жилых домов и поселковой школы. Местные жители сообщают в социальных сетях о разбитых теплицах и о том, что от грядок на огородах остались одни воспоминания.