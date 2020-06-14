На Камчатке выяснят причины загрязнения бухты мазутом

Камчатская межрайонная природоохранная прокуратура во взаимодействии с прокуратурой ЗАТО города Вилючинска организовала проверку по факту разлива мазута в акватории бухты Крашенникова.

Пятно мазута, которое ветром прибило к берегу, местные жители обнаружили в субботу. Сильно загрязненной оказалась береговая полоса протяженностью около 400 метров. Специалисты обработали берег сорбентом и собрали четыре центнера нефтешлама.

В воскресенье на месте происшествия побывал и.о. камчатского межрайонного природоохранного прокурора.

"Надзорное ведомство проверит соблюдение требований природоохранного законодательства, выяснит все обстоятельства случившегося, способствовавшие этому причины и условия. Будет дана оценка размеру причиненного ущерба", - сообщается на сайте прокуратуры края.

Никаких предположений об источнике загрязнения прокуратура пока не делает.