В Северной Осетии задержаны подозреваемые в незаконном обналичивании маткапитала

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о пресечении сотрудниками отдела МВД по Моздокскому району (Республика Северная Осетия - Алания) деятельности группы, участники которой подозреваются в мошенничестве при получении выплат.

Ирина Волк рассказала, что злоумышленники путем размещения рекламы в средствах массовой информации подыскивали женщин, имеющих право на получение государственного сертификата материнского (семейного) капитала и желающих направить их на улучшение жилищных условий. Под различными предлогами они вводили владелиц сертификатов в заблуждение относительно законности своих действий и склоняли их к заключению с подконтрольной организацией фиктивных договоров целевого займа на строительство жилья по несуществующим адресам.

Затем в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации предоставлялся пакет подложных документов. В их числе заявление о перечислении денежных средств на расчетный счет указанной организации для погашения несуществующей кредиторской задолженности. Затем участники обналичивали средства маткапитала, отдавая матерям только часть полученных денег.

Следственным отделом ОМВД России по Моздокскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159.2 УК РФ.

В настоящее время выявлено 165 эпизодов противоправной деятельности. Сумма ущерба превысила 67 миллионов рублей.

Всем фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Предварительное расследование продолжается.