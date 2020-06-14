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14.06.2020,  
15:42
Текст:  Николай Грищенко

Корабли Каспийской флотилии ушли на военный парад в Санкт-Петербург

Базирующиеся в Астрахани пять кораблей и противодиверсионных катеров Каспийской флотилии отправились в Санкт-Петербург. Они примут участие в назначенном на 26 июля главном военно-морском параде России.

Кораблям проекта "Буян-М" и катерам типа "Грачонок" предстоит совершить 25-дневный переход через Волго-Донской канал из Астрахани в Кронштадт. Всего в общей сложности им предстоит преодолеть более 2,5 тысяч километров и 56 шлюзов, Рыбинское водохранилище и Ладожское озеро.

Фото: Пресс-служба Северного флота
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Отметим, что малые ракетные корабли проекта 21631 "Буян-М" - "Великий Устюг", "Град Свияжск" и "Углич" имеют малую осадку и могут действовать на реках и в прибрежной морской зоне. Главный калибр корветов - ракетный комплекс "Калибр-НК", имеющий вертикальную пусковую установку на восемь ракет для поражения морских и береговых целей. Кроме того, корабли оснащены новейшими образцами артиллерийского, зенитного и радиотехнического вооружения.

Катера проекта 21980 "Грачонок" предназначены для борьбы с подводными диверсантами. Они оснащены гидроакустической станцией обнаружения подводных диверсионных сил и средств "Кальмар" и "Анапа", а также навигационной радиолокационной станцией МР-231.

На вооружении катера стоит ПЗРК "Игла", пулеметная установка калибра 14,5 миллиметра, а также противодиверсионное оружие - гранатометы ДП-65 и ДП-64. Водоизмещение - 138 тонн, длина - 31 метр, скорость полного хода - 23 узла, дальность плавания - 200 миль. Экипаж катера - восемь человек.

Напомним, что 26 июля в параде будет задействовано 46 боевых кораблей и подводных лодок всех флотов России. В том числе фрегат "Адмирал флота Касатонов", большой десантный корабль "Петр Моргунов" и подводная лодка "Петропавловск-Камчатский".

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