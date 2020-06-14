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14.06.2020 11:56
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Анапе при задержании застрелен подозреваемый в ограблении банка

Текст: Татьяна Павловская

Мужчина, подозреваемый на нападение на отделение банка, 13 июня был застрелен при задержании в районе поселка Сукко под Анапой. Об этом сообщает пресс-служба краевого ГУ МВД по Краснодарскому краю.

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По информации ведомства, вооруженное нападение на отделение банка произошло 11 июня. Его совершил мужчина в маске и черных очках. Попытка ограбления оказалась неудачной, однако злоумышленнику удалось скрыться с места преступления.

Правоохранители быстро установили его личность - им оказался ранее не судимый 46-житель Иркутской области. Ориентировки с приметами были разосланы в районные отделения полиции, и через два полицейские вышли на его след. Согласно полученной ориентировке, подозреваемый в разбойном нападении мужчина, мог скрываться в лесном массиве в районе поселка Сукко. Там его и обнаружили сотрудники ДПС ОМВД России по городу Анапа, патрулировавшие прилегающую к поселку территорию.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД, при попытке задержания мужчина попытался скрыться, а потом напасть с ножом.

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"Полицейские потребовали у злоумышленника бросить нож, на что он не реагировал. В соответствии с Законом "О полиции" было произведено два предупредительных выстрела в воздух, но фигурант свои противоправные действия не прекратил. Сотрудники ДПС были вынуждены произвести выстрелы в сторону нападавшего"

От полученных ранений правонарушитель скончался. Помимо ножа, у него обнаружены ножны и предмет, конструктивно схожий с пистолетом Макарова. В настоящее время правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства случившегося.

Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Ограбления банков

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