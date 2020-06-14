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14.06.2020 11:35
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Главу Сургута госпитализировали с COVID-19

Текст: Юлия Резникова

Глава Сургута Вадим Шувалов сообщил о своей госпитализации с коронавирусной инфекцией.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
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"Друзья, сегодня мне пришло подтверждение коронавирусной инфекцией. В данный момент я госпитализирован в Сургутскую окружную клиническую больницу, нахожусь в надежных руках. Круг людей, с которыми я контактировал последние две недели, установлен, все взяты на контроль", - написал чиновник.

Он предостерег земляков: "Хочу, чтобы те, кто еще сомневается, что вирус реален, прочитали эти строки. Опасность инфекции не преувеличена, каждый из нас находится под ударом - я тому живой пример. Пожалуйста, соблюдайте все необходимые меры предупреждения заболевания, соблюдайте режим самоизоляции. Это важно".

Исполнять его обязанности на время больничного будет заместитель Алексей Жердев, сообщает ТАСС.

Общество Здоровье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ХМАО Пандемия коронавируса COVID-19

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