Главу Сургута госпитализировали с COVID-19

Глава Сургута Вадим Шувалов сообщил о своей госпитализации с коронавирусной инфекцией.

"Друзья, сегодня мне пришло подтверждение коронавирусной инфекцией. В данный момент я госпитализирован в Сургутскую окружную клиническую больницу, нахожусь в надежных руках. Круг людей, с которыми я контактировал последние две недели, установлен, все взяты на контроль", - написал чиновник.

Он предостерег земляков: "Хочу, чтобы те, кто еще сомневается, что вирус реален, прочитали эти строки. Опасность инфекции не преувеличена, каждый из нас находится под ударом - я тому живой пример. Пожалуйста, соблюдайте все необходимые меры предупреждения заболевания, соблюдайте режим самоизоляции. Это важно".

Исполнять его обязанности на время больничного будет заместитель Алексей Жердев, сообщает ТАСС.