В Атланте начались беспорядки из-за очередной жертвы полиции

В американской Атланте (штат Джорджия) 27-летний чернокожий погиб в результате жестких действий полиции, передает РИА Новости со ссылкой на издание Washington Post. Новый инцидент добавил проблем местным властям и стал поводом для очередной акции, направленной против правоохранительной системы. Участники многолюдного митинга потребовали отставки главы городской полиции.

Как следует из полицейского протокола, чернокожий автомобилист уснул в машине у местного кафе, перегородив проезд остальным транспортным средствам. Вызванные на место полицейские проверили водителя на алкогольное опьянение, но тот выхватил у одного из копов электрошокер и попытался бежать. При попытке задержать его он был застрелен.

Начато расследование обстоятельств трагедии, пока не принято никаких процессуальных решений. Напомним, что США уже вторую неделю сотрясают массовые беспорядки по поводу смерти чернокожего Джорджа Флойда, погибшего из-за чрезмерного применения силы полицией.