Власти Словакии объявили об отмене режима ЧС в республике

Режим чрезвычайной ситуации отменили в Словакии. Причиной его введения в марте стал рост коронавирусной инфекции в стране. С 14 июня власти приняли решения снять все ограничения, сообщает Словацкое радио.

"Все службы сохранят повышенную бдительность в связи с угрозой второй волны коронавируса. А в случае ухудшения эпидситуации, правительство республики готово восстановить режим ЧС" , - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

В Словакии общее число инфицированных коронавирусом с начала марта достигло 1 545 человек. От осложнений заболеваний, вызванных COVID-19, умерли 28 человек, вылечились 1 410 пациентов. Первый случай заражения коронавирусом в республике был подтвержден шестого марта.