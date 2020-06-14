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14.06.2020 02:58
Рубрика: В мире

Власти Словакии объявили об отмене режима ЧС в республике

Режим чрезвычайной ситуации отменили в Словакии. Причиной его введения в марте стал рост коронавирусной инфекции в стране. С 14 июня власти приняли решения снять все ограничения, сообщает Словацкое радио.

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"Все службы сохранят повышенную бдительность в связи с угрозой второй волны коронавируса. А в случае ухудшения эпидситуации, правительство республики готово восстановить режим ЧС" , - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

В Словакии общее число инфицированных коронавирусом с начала марта достигло 1 545 человек. От осложнений заболеваний, вызванных COVID-19, умерли 28 человек, вылечились 1 410 пациентов. Первый случай заражения коронавирусом в республике был подтвержден шестого марта.

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