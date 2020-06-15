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15.06.2020,  
19:34
Текст:  Светлана Цыганкова

Американские истребители попали под сопровождение российских Су-27

Фото: Vitaly V. Kuzmin/wikimedia.org Фото: Vitaly V. Kuzmin/wikimedia.org
Фото: Vitaly V. Kuzmin/wikimedia.org

Самолеты-разведчики стран НАТО и стратегические бомбардировщики В-52Н Военно-воздушных сил США зафиксировали над нейтральными водами Балтийского моря. В срочном порядке в небо поднялись российские сверхзвуковые тяжелые истребители Су-27.

Фото: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту
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Как сообщили РИА Новости со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций министерства обороны РФ, иностранные самолеты обнаружили дежурные силы Противовоздушной обороны Западного военного округа. Они летали над Балтийским морем в рамках учений "Балтопс-2020".

На перехват отправились самолеты морской авиации Балтийского флота. В Минобороны добавили, что нарушений государственной границы РФ не было. Российские самолеты выполняли полеты в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

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Фото: Пресс-служба ЦВО
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