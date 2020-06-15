Постановление правительства Астраханской области от 11 июня 2020 года № 270-П "О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 04.04.2020 № 148-П"

В соответствии с протоколом заседания штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Астраханской области от 11.06.2020 Правительство Астраханской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 04.04.2020 № 148-П "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Астраханской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1.1. В пункте 3 Правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями в период действия режима повышенной готовности на территории Астраханской области, утвержденных постановлением (далее - Правила):

- в абзаце четвертом подпункта 3.4 слова ", в том числе детских площадок" исключить;

- подпункт 3.5 изложить в новой редакции:

"3.5. Соблюдать при осуществлении занятий физической культурой и спортом на открытом воздухе, территории общественных пространств социальное дистанцирование, за исключением случаев проведения совместных занятий на открытых спортивных площадках спортивных объектов и территории общественных пространств.".

1.2. Абзац четвертый пункта 10 Правил дополнить словами ", а также на образовательные организации, являющиеся центрами, аккредитованными по стандартам Ворлдскиллс Россия для проведения аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена".

1.3. Подпункт 16.1 пункта 16 Правил изложить в новой редакции:

"16.1. Работа объектов, проводящих досуговые, развлекательные, зрелищные, культурные, театрально-зрелищные, физкультурные, спортивные, выставочные, просветительские, рекламные, массовые и иные подобные мероприятия с очным присутствием граждан, в том числе в парках, торгово-развлекательных центрах, в иных местах массового посещения граждан, за исключением:

16.1.1. Работы с 12.06.2020:

- библиотек по обслуживанию читателей в режиме абонемента с организацией предварительного заказа книг;

- музеев по показу выставок, экспозиций и экскурсионному обслуживанию для одиночных посетителей по предварительной записи;

- зоопарков по организации посещения на открытом воздухе группой не более 5 человек по предварительной записи;

театрально-концертных, культурно-досуговых и цирковых организаций по организации репетиций в малых группах не более 15 человек и изготовлению декораций и костюмов.

16.1.2. Работы с 12.06.2020 учреждений спортивной подготовки, осуществляющих организацию тренировочного процесса для спортсменов спорта высших достижений и профессиональных спортивных клубов, обеспечивающих соблюдение рекомендации Роспотребнадзора по организации работы спортивных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19; по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях физической культуры и спорта (открытых и закрытых спортивных сооружениях, физкультурно-оздоровительных комплексах, плавательных бассейнах и фитнес-клубах).".

1.4. Абзацы четвертый, пятый подпункта 17.1 пункта 17 Правил признать утратившими силу.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Астраханской области И.Ю.Бабушкин







