Более 45 беспилотников сбили комплексы ПВО "Тор" в ходе войны Сирии

Во время военных действий в Сирии комплексы ПВО "Тор" сбили более 45 беспилотников кустарного производства, принадлежащих боевикам. Об этом со ссылкой на начальника войсковой противовоздушной обороны Вооруженных сил России генерала-лейтенанта Александра Леонова сообщает журнал "Национальная оборона".

По его словам, зенитный ракетный комплекс малой дальности "Тор" различных модификаций - это основное средство борьбы в сухопутных войсках с поражающими элементами высокоточного оружия и боевой авиацией в тактическом звене. Объекты в Сирии комплекс прикрывает вместе с С-400 и "Панцирь-С".

Для отработки точного поражения небольших целей подразделения ПВО даже создали точную копию беспилотника кустарного производства, которую используют боевики в Сирии.

- Результаты каждой боевой работы анализируются, вырабатываются рекомендации войскам и установленным порядком вносятся в боевые уставы войск противовоздушной обороны, - сказал Леонов.