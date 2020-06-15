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15.06.2020,  
10:02
Текст:  Яна Шамаева

Более 45 беспилотников сбили комплексы ПВО "Тор" в ходе войны Сирии

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ Фото: Пресс-служба Минобороны РФ
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Во время военных действий в Сирии комплексы ПВО "Тор" сбили более 45 беспилотников кустарного производства, принадлежащих боевикам. Об этом со ссылкой на начальника войсковой противовоздушной обороны Вооруженных сил России генерала-лейтенанта Александра Леонова сообщает журнал "Национальная оборона".

Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости
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По его словам, зенитный ракетный комплекс малой дальности "Тор" различных модификаций - это основное средство борьбы в сухопутных войсках с поражающими элементами высокоточного оружия и боевой авиацией в тактическом звене. Объекты в Сирии комплекс прикрывает вместе с С-400 и "Панцирь-С".

Для отработки точного поражения небольших целей подразделения ПВО даже создали точную копию беспилотника кустарного производства, которую используют боевики в Сирии.

- Результаты каждой боевой работы анализируются, вырабатываются рекомендации войскам и установленным порядком вносятся в боевые уставы войск противовоздушной обороны, - сказал Леонов.

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