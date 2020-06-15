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15 июня 2020 г.

Постановление губернатора Чукотского автономного округа от 11 апреля 2020 года № 52 "О внесении изменений в Постановление Губернатора Чукотского автономного округа от 17 апреля 2020 года № 38"

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", в целях уточнения отдельных положений нормативного правового акта Чукотского автономного округа, постановляю:

1. Внести в Постановление Губернатора Чукотского автономного округа от 17 апреля 2020 года № 38 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Чукотского автономного округа в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1) в части 1:

в абзаце первом цифры "15" заменить цифрами "22";

в пункте 5:

в подпункте "б" после слов "за исключением обслуживания" дополнить словами "вне помещений, обслуживания";

в абзаце первом подпункта "г" слова "фитнес- и тренажерных залов," исключить;

подпункт "е" признать утратившим силу;

в пункте 8 после слов "включая салоны красоты," дополнить словами "гостиниц и других объектов временного размещения граждан, организаций физической культуры и спорта,";

2) дополнить частями 1.1 и 1.2 следующего содержания:

"1.1. На территории г. Певек, г. Билибино, п. Угольные Копи, с. Кепервеем, с. Лаврентия до 22 июня 2020 года включительно приостановить:

1) работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, в том числе при обслуживании вне помещений, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, а также доставки заказов.

Данное ограничение не распространяется на столовые, буфеты, кафе и иные предприятия питания, осуществляющие организацию питания для работников организаций;

2) работу фитнес- и тренажерных залов.

1.2. Установить, что деятельность организаций, в отношении которых не принято (отменено) решение о приостановлении деятельности, должна осуществляться с соблюдением требований, установленных соответствующими методическими рекомендациями, утвержденными Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации.";

3) в абзаце первом части 2:

слова ", и. Эгвекинот" исключить;

цифры "15" заменить цифрами "22".

2. Настоящее постановление вступает в силу с 12 июня 2020 года.

3. Руководителям органов исполнительной власти Чукотского автономного округа, главам муниципальных районов и городских округов принять меры к информированию работодателей и населения о настоящем постановлении, в том числе путем размещения его текста на своих официальных сайтах.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Р.В.Копин



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