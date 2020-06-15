Москва в начале лета 1945 года встречала почетных гостей - выдающихся ученых со всего мира. За ними отправляли специальные самолеты. В аэропорту их ждали 50 легковых автомобилей и 10 автобусов. Мероприятие выглядело как спецоперация, только уже мирного времени... Отреставрированное под руководством академика А.В. Щусева здание президиума, тысячи декоративных деревьев и кустов, 50 тысяч ярких цветов вокруг и насыщенная юбилейная программа... Все было готово к началу грандиозного празднования - 220-летия Академии наук.

Сталин дал добро

В ноябре 1944 г. состоялась встреча академика В.Л. Комарова, президента Академии наук СССР, с И.В. Сталиным, на которой обсуждались дальнейшие перспективы развития советской науки. В ходе беседы Комаров высказал предложение отметить весной 1945 г. 220-летие существования Академии наук: "Этот праздник, мне кажется, будет иметь громадное общественное значение, так как он продемонстрирует исторический вклад, который внесла русская наука, и в частности деятельность Академии наук, в мировую научную мысль. В то же время будет показано развитие передовой советской науки и культуры и роль научного творчества в государственном строительстве СССР"1. Сталин поддержал эту идею. Более того, на уточняющий вопрос, надо ли приглашать на празднование ученых из-за границы, ответил: "Обязательно"2. Торжество изначально планировалось как событие государственной важности, нацеленное на закрепление победы во Второй мировой войне, признание успехов советской науки на международном уровне и демонстрацию величия Советского Союза.

Встреча самолета с иностранными гостями, прибывшими на юбилейные мероприятия.

Подготовка проходила в беспрецедентно короткие сроки. Постановлением СНК СССР от 21 января 1945 г.3 был создан Всесоюзный комитет по проведению празднования. Его председателем был назначен академик В.Л. Комаров, заместителями - академики А.А. Байков, В.П. Волгин, Н.Д. Зелинский и Л.А. Орбели, ответственным секретарем - академик Н.Г. Бруевич. Первое заседание состоялось 23 января4. Вскоре была разработана предварительная программа празднований, приняты решения о выпуске очерков деятельности Академии наук и организации выставок, затем приступили к составлению списков иностранных гостей.

Параллельно делались технические и хозяйственные приготовления. Для того чтобы Академия наук могла показать себя в лучшем виде, проводился капитальный ремонт зданий, переоснащались лаборатории, строились новые служебные и жилые помещения. Ученым, испытывавшим серьезные лишения в годы войны, были предоставлены новые одежда и обувь. Обновился парк автомашин... На все это правительством выделялись огромные средства. Однако работа продвигалась не так быстро, как хотелось бы, поэтому торжество, первоначально назначенное на май, пришлось перенести на середину июня.

Торжественное заседание юбилейной сессии Академии наук СССР в Большом театре.

Сессия в Большом театре

Празднества начались 15 июня. В Москве в здании Президиума Академии наук собралось более 100 иностранных гостей - ученых, прибывших из Америки, Англии, Франции, Канады, Австралии, Китая, Индии, Ирана, Монголии, Польши, Чехословакии, Югославии, Болгарии, Румынии, Венгрии, Швеции, Финляндии... Академик Б.А. Келлер вспоминал: "Когда при первой встрече на приеме в Академии наук СССР послышался оживленный говор на самых разнообразных языках, то одна нота звучала во всем этом говоре - это была нота радости ученых от международной встречи, от того, что такая встреча послужит могущественным стимулом для нового дружного подъема науки и техники в интересах каждого народа и всего человечества"5.

На следующий день в Большом театре прошло торжественное заседание юбилейной сессии Академии наук СССР. Примечательно то, что в предварительной программе для этого отводилось помещение Колонного зала Дома Союзов, но оно не смогло бы вместить всех приглашенных. Помимо зарубежных гостей в открытии и последующих заседаниях приняли участие более 1000 человек, среди которых были крупнейшие ученые из Академии наук и всех союзных республик, профессора университетов и сотрудники отраслевых научно-исследовательских институтов. Почетными гостями стали народные комиссары, руководители государственных, партийных, общественных организаций и военачальники.

По словам профессора Сорбонны физиолога Анри Ложье, главы Генеральной дирекции по культурным связям во французском Министерстве иностранных дел, больше всего французскую делегацию в Советском Союзе поразило "глубокое доверие, которое народ и правительство питают к науке, возлагая на нее заботу о прогрессе народных масс на всех путях, которые открываются перед ними"6. "Здесь звание академика, - отмечал Ложье, - не является тщетной и хрупкой честью, которая вводит ученого в общество выдающихся людей. Оно возлагает на него обязанность действия и ответственность перед страной, так как сама Академия руководит непосредственно институтами и их научной работой, для войны вчера, для мира сегодня и завтра. Здесь влияние Академии наук проявляется постоянной и настойчивой инициативой, которая доводит до самых отдаленных углов советской территории исследования и открытия"7. "Для нас было глубоко волнующим и в то же время удивительным зрелищем, - признавался высокопоставленный член французской делегации, - когда мы увидели, как на пленарном заседании академии высшее командование действующей армии торжественно пришло публично отдать честь той роли, которую сыграли советские ученые в завоевании победы"8. Не менее сильное впечатление на иностранных ученых произвела выставка портретов академиков в Большом театре, специально подготовленная к торжествам. "Их поразило, что не киноактриса и не тенор, а деятель науки в центре общественного внимания даже в здании оперы"9.

Передовица газеты "Московский большевик" от 15 июня 1945 г.

Они видели Парад Победы

С 17 по 20 июня состоялись заседания отделений Академии наук СССР, на которых обсуждались проблемы химии, физики, математики, аэродинамики, техники, геологии, биологии, философии, истории, экономики, права, литературы и языка10. Празднование 220-летия Академии наук превратилось в настоящий научный форум, позволивший обмениваться идеями, наработками, мыслями. 21-23 июня гостей знакомили с достопримечательностями Кремля, в программу входило посещение выставок и научных учреждений, просмотр спектаклей, экскурсии по окрестностям Москвы. 24 июня участники юбилейной сессии присутствовали на Параде Победы на Красной площади. Все эти мероприятия широко освещались на передовицах газеты "Правда". Через прессу или по радио также можно было узнать о впечатлениях иностранных участников.

"Русские встретили нас чрезвычайно радушно, - рассказывал американский востоковед профессор Артур Поуп. - Они нам открыли все свои архивы. Они нас водили по своим лабораториям, некоторые из которых оборудованы лучше наших. Они ставили для нас опыты и показывали нам свои экспериментальные работы... Мы должны откровенно признать, что во многих отраслях науки русские занимают ведущее место"11. "Мы были прямо ошеломлены успехами науки, которая здесь, в Советской республике, является делом не только государственной, но и международной важности"12, - резюмировал возглавлявший делегацию ученых из США астроном Харлоу Шепли.

Участники юбилейной сессии АН СССР осматривают разрушенные памятники архитектуры Петродворца. 1945 г.

Поездка в героический Ленинград

Участникам юбилейной сессии представилась возможность не только оценить вклад советских ученых в победу над гитлеровской Германией, но и своими глазами увидеть, какой ценой досталась эта победа. С 25 по 28 июня заседания продолжились в Ленинграде. Ученые осмотрели разрушенные войной памятники архитектуры - Петродворец, Пулковскую обсерваторию, посетили Пушкин и другие пригороды Ленинграда. Такая экскурсия произвела сильное визуальное впечатление.

Участники юбилейной сессии АН СССР осматривают разрушенные памятники архитектуры Пулковской обсерватории. 1945 г.

В интервью шведского геолога профессора Х.Г. Баклунда для шведской газеты говорилось: "Нас поразила быстрота, с которой была проведена реорганизация. Большая часть научных принадлежностей, находившихся в городе, была эвакуирована далеко на восток. Теперь же все возвращено обратно и работает полным ходом в лабораториях и институтах... Институты Академии разрушены незначительно. В Ботаническом саду растения погибли, но большие геологические коллекции и гербарии мало пострадали от войны. Только геологический институт пострадал от осколков бомб. Астрономический институт и сейсмографическая обсерватория, напротив, сровнены с землей"13. На окончательное восстановление потребовался не один год. Та же Пулковская обсерватория, фактически заново выстроенная архитектором академиком А.В. Щусевым по сохранившимся архивным проектам, вновь была открыта лишь в мае 1954 г.

Документальные кадры, снятые во время поездки, легли в основу кинофильма "Юбилейная сессия Академии наук СССР в Ленинграде" (К 220-летию Академии наук) (производство Ленинградской студии кинохроники, июль 1945 г.; режиссер - С. Якушев, операторы - Г. Симонов, Е. Учитель, В. Левитин, Б. Соркин)14. 29 июня ученые вернулись в Москву, где вечером согласно программе их ждал заключительный концерт, но на этом мероприятия не завершились.

Знак "220 лет Академии наук СССР". 1945 г.

Торжественный прием в Кремле

30 июня деятели науки были приглашены на торжественный прием в Георгиевский зал Московского Кремля. Там находились И.В. Сталин, В.М. Молотов, М.И. Калинин, К.Е. Ворошилов, Л.М. Каганович, А.И. Микоян, А.А. Жданов, Л.П. Берия, Г.М. Маленков, Н.М. Шверник и другие руководители партии и правительства. В тот вечер звучали различные тосты - в честь Академии наук и академиков, самого Сталина, советского народа-победителя. Большая группа ученых в связи с 220-летием Академии наук удостоилась правительственных наград. Многие получили почетные грамоты Президиума АН СССР или денежные премии. На память о торжестве были изготовлены серебряные значки с золотой надписью: сверху - "220", внизу - "Академия наук СССР".

Двухнедельные торжества продемонстрировали "исключительное значение науки"15 в победе над врагом. "Все прошло самым замечательным образом, - писал в благодарственном письме профессор кафедры географии из Стокгольмского университета Ханс Альман. - Я позволю себе также выразить мое крайнее восхищение исключительно высоким уровнем русской науки. Несмотря на страшную войну, отбушевавшую в нашей части света, этот культурный уровень в СССР был не только сохранен, но и развит самым замечательным образом. Я убежден, что это развитие будет продолжаться на великую пользу как русскому народу, так и человечеству в целом. То, что Академия наук СССР немногим более чем через месяц после окончания войны пригласила на празднование этого юбилея также и представителей зарубежной науки, представляется мне доказательством редкостной энергии и способности преодолевать трудности, а также стремлением восстановить интернациональность науки"16. Завершалось письмо словами: "Мое пребывание в Москве и Ленинграде в период этого юбилея, научная работа за этот период, все празднества - и особенно парад Победы 24 июня и банкет в Кремле 30 июня в присутствии маршала Сталина - навсегда сохранятся в моей памяти как самые замечательные события моей жизни"17.

Торжества в честь 220-летия Академии наук работали на престиж советской науки и отвечали интересам международной научной коммуникации. По определению французского физика и общественного деятеля Ф. Жолио-Кюри, юбилей советской Академии наук явился "праздником всей мировой науки, которую советские ученые, как и их великие предшественники, обогатили многими выдающимися открытиями"18.

Юбилей Академии наук стал мощным объединяющим фактором в стране, в которой наука и научные достижения ценились на самом высоком уровне.

1. См. также: Груздинская В.С., Корзун В.П. "Юбилей, как мне кажется, станет общегосударственным событием...": документы по истории празднования 220-летия Академии наук СССР // Вестник Омского университета. Серия: Исторические науки. Омск, 2019. N 3 (23). С. 281-293.

2. Беседа В.Л. Комарова с И.В. Сталиным. Сокращенная запись беседы [о юбилее АН СССР]. 13 ноября [1944 г.] (Архив Российской академии наук (АРАН). Ф. 277. Оп. 3. Д. 197. Л. 2-3).

3. АРАН. Ф. 596. Оп. 2. Д. 15. Л. 1-4.

4. АРАН. Ф. 519. Оп. 1. Д. 3. Л. 1-3.

5. АРАН. Ф. 539. Оп. 1. Д. 4. Л. 3.

6. АРАН. Ф. 519. Оп. 1. Д. 585. Л. 22.

7. Там же. Л. 22-23.

8. Там же. Л. 23.

9. Там же.

10. Подробнее см.: Академия наук СССР. Сессия (1945, июнь-июль). Юбилейная сессия Академии наук СССР. 15-е][ июня - 3-е][ июля 1945 г. В 2 т. М.; Л., 1947-1948.

11. АРАН. Ф. 519. Оп. 1. Д. 585. Л. 21.

12. Там же. Л. 22.

13. Там же. Л. 33.

14. АРАН. Ф. Р-IV. Оп. 1. Д. 97-98; Кинофильм "Юбилейная сессия Академии наук СССР в Ленинграде" // Архивы Российской академии наук [Электронный ресурс]. URL: http://www.arran.ru/?q=ru/exposition15_2 (дата обращения: 20.01.2020).

15. Правда. 1945. N 156 (9927). С. 2.

16. АРАН. Ф. 519. Оп. 1. Д. 585. Л. 16-17.

17. Там же. Л. 17.

18. Правда. 1945. N 141 (9912). С. 1.