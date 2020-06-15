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15.06.2020,  
09:44
Текст:  Светлана Цыганкова

Комплексы "Тор-М2" будут поступать в войска до 2027 года

Фото: Минобороны РФ Фото: Минобороны РФ
Фото: Минобороны РФ

Тактические зенитные ракетные комплексы ПВО "Тор-М2" будут поступать в войска до 2027 года. Контракт на поставку техники военное ведомство и завод "Купол" подписали в прошлом году. Его сумма - 100 миллиардов рублей.

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости
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Об этом в интервью журналу "Национальная оборона" сообщил начальник войсковой противовоздушной обороны Вооруженных сил Российской Федерации генерал-лейтенант Александр Леонов. Благодаря долгосрочному контракту вырастет и доля современного вооружения малой дальности в войсках, пишет РИА Новости. Получат преимущества и оборонные предприятия. Это стабильная работа, экономическая устойчивость и возможность работать над новыми перспективными видами вооружения.

"Тор-М2" - тактический зенитный ракетный комплекс. Действует при любой погоде. Предназначен для защиты как гражданских, так и военных объектов. В состоянии уничтожать как управляемые, так и неуправляемые воздушные объекты, корректируемые и планирующие авиабомбы и другое современное оружие.

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