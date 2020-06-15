Указ губернатора Красноярского края от 15 июня 2020 года № 155-уг "О внесении изменения в указ Губернатора Красноярского края от 27.03.2020 № 71-уг "О дополнительных мерах, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярского края"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", статьей 90 Устава Красноярского края, Законом Красноярского края от 10.02.2000 № 9-631 "О защите населения и территории Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", учитывая решение краевой комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 09.04.2020 № 12, постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Красноярского края от 27.03.2020 № 71-уг "О дополнительных мерах, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярского края" следующее изменение:

дополнить пунктом 3.3.1 следующего содержания:

"3.3.1. Действие пунктов 3.2, 3.3 настоящего указа не распространяется на граждан, прибывающих в аэропорт Норильска (аэропорт Норильск имени Н.Н. Урванцева) в связи с участием в предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций, оповещении и информировании населения о чрезвычайных ситуациях, расследовании и установлении обстоятельств и причин их возникновения, охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности, осуществлении прокурорского надзора и государственного контроля (надзора).

Установить, что органы местного самоуправления города Норильска и Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района определяют экстренные случаи, при наличии которых действие пунктов 3.2, 3.3 настоящего указа не распространяется на граждан, прибывающих в аэропорты Норильска (аэропорт Норильск имени Н.Н. Урванцева), села Хатанга (аэропорт Хатанга), при условии принятия такими гражданами мер, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV.".

2. Опубликовать указ на "Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края" (www.zakon.krskstate.ru).

3. Указ вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

Губернатор края А.В.Усс







