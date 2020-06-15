На свежем воздухе: завтра открываются летние веранды столичных ресторанов

Вокруг Красной площади

Фирменный фисташковый оттенок, лиможский фарфор на столах и вид на Красную площадь: ресторан Ladurée - прекрасное место для неспешного завтрака или бранча. Зайти сюда стоит как минимум за свежей выпечкой: к открытию ресторана из кондитерского цеха Ladurée привозят испеченные ночью классические круассаны, булочки с шоколадом, а также круассаны в глазури с грецким орехом.

На веранде "Dr. Живаго" через дорогу от Кремля за мраморными столиками сидят те, кому русские пельмени и котлеты милее модных поке и брускетт с авокадо.

Веранда "Dr. Живаго". Фото: пресс-служба

Вид на Кремль, Исторический музей и коллекцию освежающих летних супов приготовил ресторан Peshi. Гаспачо с сорбетом из огурца, сельдерея и лимона в трех версиях (с крабом, креветками или вегетарианский), холодный суп из ревеня с яйцом пашот, свекольник с мороженым из хрена и снегом из укропа, окрошка на квасе или айране - лето здесь не будет жарким.

Веранда ресторана Peshi. Фото: пресс-служба

Бульвары

Терраса "Турандот" на крыше ресторана с видом на Тверской бульвар похожа на дворцовый парк с ажурными перголами, колоннами, фонтанами и увитыми зеленью арками. Привлекательные цены на шампанское, устрицы и другие деликатесы со вкусом моря, по которому мы все соскучились, улучшат настроение.

Терраса ресторана "Турандот". Фото: пресс-служба

Probka на Цветном готовится подавать фирменную пиццу, которую теперь можно заказать и на безглютеновом тесте, фирменный апероль на свежевыжатом апельсиновом соке и знаменитый тирамису, который к лету подают в двух версиях: классический и лимонный на лимончелло.

Probka на Цветном. Фото: пресс-служба

Рядом, в "Рыбе моей", готовят аргентинских креветок на гриле с тайским рисом и щучьи котлеты с картофельным пюре, а на другой стороне Цветного на веранде суши-бара Buba by Sumosan подают идеальные роллы, безалкогольные лимонады и коктейли. На аперитив можно заглянуть в винный бар "Винный базар" на Никитском бульваре.

"Рыба моя" на Цветном. Фото: пресс-служба

На небольшой веранде "Китайской грамоты" на Сретенке можно выпить кофе, летние лимонады или освежающие коктейли. К ним прилагаются блюда кантонской кухни: аппетитные дим-самы, утка по-пекински, рис и лапша с разными наполнителями.

Бар "Вермутерия". Фото: пресс-служба

В шаге от Сретенского бульвара свои окна открывает бар "Вермутерия". Может, в классическом понимании веранду здесь и не найти, но, как показывает опыт, подушки и большие окна давно полюбились москвичам. Летнюю романтику дополняют собственные домашние вермуты и фирменные коктейли шеф-бармена Андрея Корнилова.

У реки

На веранде "Матрешки" у подножия гостиницы "Украина" балуем себя окрошкой с перепелами или свекольником с тамбовским окороком, радуясь по будням скидкам до 50% с полудня до 17.00.

Окрошка в "Матрешке". Фото: пресс-служба

С другой стороны реки - ресторан "Казбек". Его новая летняя веранда - утопающий в зелени "тбилисский балкон" с видом на Москву-реку и широкую набережную. Пожалуй, именно в таком месте вы захотите отметить начало лета и встретиться с друзьями, которых давно не видели.

Новая летняя веранда ресторана «Казбек». Фото: пресс-служба

Живая музыка и зажигательные диджей-сеты, вид на памятник Петру I и более 300 наименований вин - бар "Танцы food&people" на Пречистенской набережной тоже очень соскучился по гостям и приглашает всех, с соблюдением санитарных правил.

Бар "Танцы food&people". Фото: пресс-служба

Во дворах

Большая веранда "Есть хинкали, пить вино" на Пятницкой занимает двор, примыкающий к старинному подворью Храма Черниговских чудотворцев князя Михаила и боярина Федора.

Веранда "Есть хинкали, пить вино" на Пятницкой. Фото: пресс-служба

Идеальное расположение в тихом дворике, удобная светлая мебель, много зелени, кресла-качалки, теплые шерстяные пледы, подушки, современные обогреватели на случай непогоды - все сделано для того, чтобы телепортировать гостей прямиком в солнечную и гостеприимную Грузию.

Веранда бара Bijou расположена в уютном дворе на Менделеевской: много цветов, большое тенистое дерево, фонарики и приватные столики. Летний московский ambiance дополняют авторские коктейли и интернациональная кухня с французским акцентом.

Бар Bijou. Фото: пресс-служба

Продолжить летнюю экскурсию по барам можно во дворе Большой Дмитровки, 32, где расположилась общая веранда культового бара "Кот Шредингера" и тайского бара Neon Monkey. Гостей угощают инстаграмными коктейлями и тайской кухней.

Веранда Blush. Фото: пресс-служба

Летняя веранда Blush, расположенная во внутреннем дворе одноименного бара, телепортирует посетителей в переулки Сретенки, в атмосферу тихой размеренной жизни старой Москвы. В меню гастробара появился хит доставки, бургер с говяжьим ребром, а в винной карте - легкие цветочные и освежающие вина.

Замороженная нуга с черешней, сочный салат из разных томатов со сбитой брынзой и киноа, сиг со шпинатом в томатной воде - шеф-повар ресторана Touche во дворе Трехгорной мануфактуры Тарас Кириенко сочинил новое меню к открытию веранды. Его стоит запивать вином из нового раздела винной карты "500 за 500". В нем 500 мл белого, красного, розового - и всегда интересного - вина стоит всего 500 рублей.

Веранда ресторана Touche. Фото: пресс-служба

В тихом центре

Шеф-повар гастробара "Игристый" Евгений Насыров предлагает пробовать новое меню в стиле гастро-стрит-фуда на обставленной цветами веранде на Пятницкой улице.

Веранда гастробара "Игристый". Фото: пресс-служба

Вековые липы, элегантность классического особняка XVIII века, неспешность старомосковского уклада и сложносочиненная рыбная кухня - совсем другое настроение у ресторана "Черетто Море" чуть дальше по Пятницкой.

В начале Покровки на веранде пиццерии Scrocchiarella стоит хрустеть острой пиццей Terra e Mare с маринованными анчоусами или неожиданной пиццей с ананасом-гриль и курицей с маринованными огурцами и эстрагоном. Пиццу можно взять с собой и отправиться есть ее с видом на оживающий город в соседний амфитеатр на Хохловской площади.

Пицца от Scrocchiarella. Фото: пресс-служба

Ниже по улице, в Beer&Brut, рекой течет Perelman Spritz, кипит том ям с морепродуктами, печется фирменная пицца и все это - под записанный ради летнего настроения позитивный плейлист.

Веранда Beer&Brut. Фото: пресс-служба

Двадцать лет ресторан "Обломов" занимает старинный особняк в тихом переулке в Замоскоречье. Его веранда в саду передает настроение летнего сада образца XIX века. Мягкие диваны, яркие гортензии на столах, традиционная русская кухня в меню. По пятницам - традиционные чаепития с самоваром и сладостями.

"Обломов" в Замоскоречье, садовая веранда. Фото: пресс-служба

Загородное настроение

На фоне густой зелени Аптекарского огорода веранда ресторана Food Embassy by Julia Vysotskaya надо с удовольствием уплетать страчателлу с абрикосами и молодым щавелем, холодный свекольник с раками, скумбрию на ольховых опилках. А на десерт - черешневый тарт клафути или "Павлову" с краснодарской клубникой. Уже точно известно, что цены на все меню этим летом будут снижены.

Веранда ресторана Food Embassy by Julia Vysotskaya. Фото: пресс-служба

Напоминающая атмосферой загородный клуб терраса мясного ресторана Regent by Rico в переулках Арбата занимает внутренний двор гостиницы "Арбат". В основе меню по-прежнему сочетание классических стейков рибай dry aged, портерхаус, кот-дю-беф и морепродуктов из Японии.

Мясной ресторан Regent by Rico. Фото: пресс-служба

Веранды загородных ресторанов Fish Point расположены совсем недалеко от Москвы, но так далеко от городского шума и суеты. Прямо у воды предлагают блюда из рыбы утреннего отлова - карпа без костей, приготовленного на гриле или в коптильне ресторана, настоящую русскую уху на бульоне из четырех видов рыб, легендарные щучьи котлеты или пельмени ручной лепки с осетром или форелью.

Веранда загородного ресторана Fish Point на Новорижском шоссе. Фото: пресс-служба

Итальянский ресторан Osteria di Campanga в Жуковке напоминает уютный дом в Тоскане - плетеные кресла, мягкие подушки, деревянные шкафы, много зелени. Его сердце - огромная летняя веранда, на которой забываешь суету столицы.