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15.06.2020 09:53
Рубрика: Культура

Наталия Орейро подала документы на получение российского гражданства

Текст: Мария Шепталова

Год назад латиноамериканская певица и актриса Наталия Орейро в программе Первого канала "Вечерний Ургант" заявила, что она самая "русская из иностранок" и ей очень бы хотелось получить российское гражданство. И вот мечта "дикого ангела" сбылась - Орейро вполне официально подала документы на получение гражданства нашей страны.

Фото: EPA/ Ivan Franco
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"Однажды я пошла в посольство (России в Аргентине, - прим. "РГ") по различным вопросам. Я так много путешествую и имею столько связей с Россией, что меня спросили, хотела бы ли я оформить это официально. Я сказала, что для меня это была бы честь. Так что я заполнила кучу бумаг, которые меня попросили, и это на рассмотрении", - рассказала актриса в интервью корреспонденту ТАСС.

И добавила, что у нее уже более 15 сувенирных российских паспортов, которые ей подарили поклонники из России.

В 2000-х Наталия Орейро прославилась на весь мир благодаря роли Милагрос в телесериале "Дикий ангел". В 2001 году актриса впервые посетила Россию. И, по ее словам, сразу же влюбилась в эту страну и почувствовала себя очень близкой с русскими людьми, их культурой и историей.

С тех пор артистка приезжает в Россию каждый год. И в следующий раз она надеется встретиться с российскими поклонниками в 2021 году.

"Моя связь с Россией так тесна, что, конечно, как только закончится пандемия, я приеду и буду петь там. В итоге мы отметим 21 год вместе", - заявила Орейро.

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