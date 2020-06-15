Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
15.06.2020,  
11:12
Текст:  Михаил Русин

Неудачный выстрел кочующего миномета сняли на видео

В интернете появился видеоролик, на котором запечатлена неудачная стрельба из миномета, установленного в кузове автомобиля.
Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Появилось первое фото тяжелого огнемета "Тосочка"

Где именно велась съемка неизвестно. Но подобные мобильные минометные установки часто используются в локальных конфликтах.

В размещенном на YouTube ролике продолжительностью 26 секунд показано, как расчет миномета из двух человек расторопно ведет огонь, запуская одну мину за другой. Но при очередном выстреле происходит неприятный сюрприз. Мина не вылетает из ствола. Стрельбу пришлось остановить.

Минометчики прекратили огонь и замерли в напряженном ожидании. Пороховой заряд с задержкой вытолкнул снаряд из миномета, но он тут же упал в кузов автомобиля. Оба минометчика поспешно покинули свою позицию.

Съемки прекратились прежде чем стало понятно, взорвалась мина в грузовике или нет.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
видео
Фото: Станислав Красильников/РИА Новости
Какое оружие использует Россия против гиперзвуковых целей 09:21
Корабли Каспийской флотилии ушли на военный парад в Санкт-Петербург 14.06.2020
Видео: американцам не удалось блокировать российский патруль в Сирии 11.06.2020
минометы
Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
На репетиции парада "засветилась" новейшая боевая машина 14.06.2020
Пять самых странных оружейных гибридов назвали в России 06.05.2020
Украинский миномет взорвался в ходе учений 15.04.2020