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15.06.2020,  
09:29
Текст:  Майя Бирюкова

Перекраску F-16C под Су-57 наладили в США

Фото: R. Nial Bradshaw/U.S. Air Force Фото: R. Nial Bradshaw/U.S. Air Force
Фото: R. Nial Bradshaw/U.S. Air Force

На американской авиабазе Хилл в штате Юта выпустили модернизированный для учений истребитель F-16 Fighting Falcon. Он получил окраску, в деталях повторяющую серийные и опытные образцы российских Су-57.

Фото: Lockheed Martin
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В сообщении ВВС США говорится, что самолет получил популярную схему покраски под названием "призрак". Перекраску истребителя выполнила 576-я эскадрилья наземного обслуживания, входящая в состав 64-й эскадрильи "Агрессор", во время учений выполняющей роль противника.

Уточняется, что схема покраски воспроизводит "истребитель противника" для подготовки ко встрече с реальной угрозой. В прошлом году малярный цех на авиабазе Неллис уже перекрасил один из самолетов для учений. Однако руководитель проекта Джим Гилл признался, что в этот раз специалистам пришлось потрудиться, чтобы выполнить покраску в соответствии с образцом.

Обычная покраска F-16 занимает около 11 дней. Над получением "призрачной" схемы 12 сотрудникам пришлось потрудиться в течение 18 дней, причем работать приходилось в три смены.

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