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15.06.2020 / 15:41
Среда обитания

Первый в России аутлет-центр люксовых и премиальных брендов открывается на Новой Риге

18 июня первый в России люкс и премиум аутлет-центр The Outlet Moscow на Новой Риге откроет двери для посетителей.
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба

Проект в своем роде уникален: впервые в России аутлет-центр работает cбрендами только люксового и премиального сегмента. Они будут представлены на территории 25 000 квадратных метров.

C первого дня в The Outlet Moscow начнут работу магазины брендов Brunello Cucinelli, Philipp Plein, Coach, Michael Kors, Agent Provocateur, одеждадля детей Silver Spoon, салон оптики EkranOptika и бутик солнцезащитных очков Sun Solo, бутикшвейцарскихчасов и ювелирных украшений Time Avenue. Откроются и гастрономические точки - ресторан "Сыроварня" от Novikov Group и кофейня "Даблби".

Вскоре после открытия свои именные аутлет-бутики также представят бренды Prada, Valentino, Ralph Lauren, Kiton, Brioni и Loro Piana.

Всего на территории аутлет-центра запланировано более 90 магазинов, несколько ресторанов и кафе.

The OutletMoscow находится назападе Москвы,в районе Новой Риги, в 5 километрах от МКАД. Проект выполнен в современном индустриальном стиле. Среди торговых павильонов, напоминающих лофт-пространства, есть место для фонтанов, зеленых зон с цветочными клумбами и скамеек для отдыха.

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